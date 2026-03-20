Se dispara la cifra de víctimas de percances viales en Torreón; urgen a extremar precauciones

Martha Alicia Faz Dávila, titular de Tránsito y Vialidad en Torreón, calificó la jornada como atípica y preocupante. El caos comenzó desde las 06:10 de la mañana con un deceso, marcando el inicio de una escalada de colisiones que, en un lapso de apenas 4 horas ya contabilizaba 15 incidentes. Con este repunte, la cifra de víctimas fatales en 2026 escaló a 8 personas.

TORREÓN, COAH.- La ciudad enfrenta una crisis de seguridad vial sin precedentes en lo que va del año. Una racha de imprudencia y falta de pericia disparó las estadísticas tras el reciente fin de semana largo, registrando más de 30 siniestros en un solo día, una cifra que casi duplica el promedio cotidiano de la entidad.

Aunque la mayoría de los choques fueron por alcance, la funcionaria subrayó que la gravedad de los mismos evidencia un desprecio por las normas básicas. Los principales detonantes identificados son:

Exceso de velocidad y distractores (celular).

Falta de planeación en los tiempos de traslado.

Conducción bajo los efectos del alcohol.

Mención aparte merece el riesgo de las motocicletas. Las autoridades detectaron unidades circulando a más de 110 km/h en arterias como el Periférico, ignorando cualquier medida de protección. Ante esto, ya se evalúan normativas más estrictas para regular su tránsito y frenar la incidencia de tragedias.

“No buscamos una política recaudatoria mediante sanciones, sino preservar la vida. Cuando ocurre una pérdida humana, el daño es irreparable”, enfatizó Faz Dávila.

La situación actual pone a prueba tanto la capacidad operativa de las autoridades como la conciencia ciudadana.

El Ayuntamiento advirtió que se reforzará la vigilancia y la aplicación del reglamento, pues la tendencia actual de mortalidad vial resulta insostenible para la seguridad de los torreonenses.