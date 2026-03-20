Recuerdan a Jorge y Javier, estudiantes del Tec de Monterrey asesinados por militares

MONTERREY, NL.— Hace 16 años, las balas de las armas de fuego un grupo de militares arrebataron la vida a Jorge Mercado y Javier Arredondo, dos estudiantes de excelencia académica que cursaban sus estudios en el Tec de Monterrey. Los hechos se registraron la madrugada del 19 de marzo de 2010 en las inmediaciones del Campus Monterrey. A 16 años de su muerte, los jóvenes fueron recordados como cada año por estudiantes de esa casa de estudios, maestros y familiares que realizaron un evento en su honor.

“Recordamos a Jorge y Javier estudiantes de excelencia, compañeros y jóvenes talentosos. Hoy nos unimos como comunidad para honrar su vida y el legado que permanece en Campus Monterrey”, publicó el Tecnológico de Monterrey. El caso de Jorge y Javier alcanzó relevancia porque los elementos del Ejército Mexicano que participaron en los sucesos, que se registraron en el marco de un enfrentamiento con miembros del crimen organizado, intentaron hacer pasar a los estudiantes como sicarios. Incluso sembraron armas en el lugar del crimen para acusar que iban “armados hasta los dientes” y por eso los ejecutaron. En 2019, el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública por los hechos, a través de la Secretaría de Gobernación con lo cual se reafirmó no solo su inocencia, sino que también se destacó que eran estudiantes de excelencia que estuvieron en el lugar y el momento equivocado.

SENTENCIADOS Por los hechos, cinco militares involucrados en la doble ejecución fueron sentenciados en 2023 a 90 años de prisión por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja en contra de los jóvenes, de 23 y 24 años. En diciembre de 2024, un Tribunal Colegiado ratificó la sentencia en contra de los implicados.

Los elementos castrenses son: Manuel Hernández Hernández, Alpimiano Arcos López, Juan Manuel Santiago Antonio, Juan Carlos Castillo Hernández y el teniente Hipólito Eugenio Luis. A raíz de la injusta muerte de los alumnos del Tecnológico de Monterrey se creó el colectivo “Todxs Somos Jorge y Javier” que al igual que los familiares de sus familiares nunca cejaron en su empeño de obtener justicia para los prometedores jóvenes.

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