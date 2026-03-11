Se manifiestan a las afueras del Poder Judicial para exigir que no se revoque sentencia de la SCJN
Se interpuso un recurso por parte de 29 concesionarios de agua subterránea en el que buscan quede sin efecto la sentencia.
Ciudadanos y colectivos ambientalistas se manifestaron a las afueras del Poder Judicial de la Federación en Torreón, para exigir que no se revoque la sentencia 543 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena la protección y restauración del acuífero Principal de la región Laguna.
Luis Pedroza, abogado representante de ProDefensa del Nazas y Encuentro Ciudadano Lagunero, explicó que se interpuso un recurso por parte de 29 concesionarios de agua subterránea en el que buscan quede sin efecto la sentencia.
El abogado mencionó que esperan que las dos magistradas y un magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, pongan en el foco la visión del interés público de más de dos millones de personas, por encima del de 29 personas.
“Jurídicamente no hay sustento para revertirla, no hay una sentencia en México que haya sido revertida, por eso la confianza. Es una sentencia con calidad de cosa juzgada, ya no puede dejarse sin efecto”, comentó.
Pedroza expuso que los concesionarios demandan que la sentencia está afectando que se cumplan sus trámites en tiempo.
Este recurso fue interpuesto desde julio de 2024. Luis Pedroza consideró que debió haber sido desechado y no haberse admitido. Sin embargo, confió en que se resolverá conforme a derecho.
La resolución de la SCJN reconoció las omisiones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para proteger el acuífero de la región una de las reservas de agua subterránea más importantes del norte del país y de la cual dependen el abastecimiento de agua, el equilibrio ambiental y gran parte de la actividad económica de la región.
Será este jueves cuando el Tribunal Colegiado sesione y vote a favor en contra de la solicitud planteada por los 29 concesionarios del agua.