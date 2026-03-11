Se manifiestan a las afueras del Poder Judicial para exigir que no se revoque sentencia de la SCJN

Ciudadanos y colectivos ambientalistas se manifestaron a las afueras del Poder Judicial de la Federación en Torreón, para exigir que no se revoque la sentencia 543 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena la protección y restauración del acuífero Principal de la región Laguna.

Luis Pedroza, abogado representante de ProDefensa del Nazas y Encuentro Ciudadano Lagunero, explicó que se interpuso un recurso por parte de 29 concesionarios de agua subterránea en el que buscan quede sin efecto la sentencia.

El abogado mencionó que esperan que las dos magistradas y un magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, pongan en el foco la visión del interés público de más de dos millones de personas, por encima del de 29 personas.

“Jurídicamente no hay sustento para revertirla, no hay una sentencia en México que haya sido revertida, por eso la confianza. Es una sentencia con calidad de cosa juzgada, ya no puede dejarse sin efecto”, comentó.