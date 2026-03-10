Concesionarios del agua buscan revocar sentencia de la SCJN que protege acuífero

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, analizará este jueves una solicitud que hicieron concesionarios del agua en La Laguna para revocar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la adopción de medidas para la recuperación y protección del Acuífero Principal de la Región Lagunera.

Los organismos ProDefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero alertaron que este jueves el recurso presentado por los concesionarios busca dejar sin efectos una sentencia del máximo tribunal del país orientada a proteger un recurso vital para millones de personas.

Fue desde julio de 2024 que un grupo de 29 concesionarios de aguas nacionales en la región promovió un recurso de revisión mediante el cual sostienen que debieron haber sido llamados en calidad de terceros interesados al juicio de amparo donde se buscaba proteger al acuífero.

La resolución de la SCJN reconoció las omisiones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para proteger el acuífero de la región una de las reservas de agua subterránea más importantes del norte del país y de la cual dependen el abastecimiento de agua, el equilibrio ambiental y gran parte de la actividad económica de la región.

El asunto será analizado el 12 de marzo por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, integrado por las magistraturas de María Guadalupe Carranza Galindo, Raúl Enrique Romero Bulnes y Magda María Isabel Cobos Lerma.

En un comunicado, las organizaciones que promovieron el juicio de amparo y obtuvieron la sentencia favorable, consideran que el recurso no ofrece fundamentos jurídicos que justifiquen la revocación de una sentencia emitida por la Suprema Corte, particularmente tratándose de una resolución orientada a proteger derechos humanos fundamentales, como el derecho humano al agua y el derecho a un medio ambiente sano.

“Reiteramos nuestra confianza en la seriedad e independencia de las magistraturas que integran el Tribunal Colegiado, y estamos convencidos de que su decisión se tomará con responsabilidad institucional y con pleno respeto hacia los derechos de la ciudadanía de la Comarca Lagunera, cuyo futuro depende en gran medida de la preservación de su principal fuente de agua”.

Vanguardia buscó a Raúl Enrique Romero Bulnes, magistrado ponente del caso, para entrevistarlo sobre el tema, sin embargo su secretaria informó que no estaba disponible.