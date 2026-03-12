Se mantiene firme sentencia para proteger acuífero de La Laguna

TORREÓN, COAH.- El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito negó por mayoría el recurso de revisión promovido por 29 concesionarios de aguas nacionales contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena medidas para la protección del Acuífero Principal de la Región Lagunera.

Los concesionarios argumentaban que debieron haber sido llamados al juicio de amparo como terceros interesados y buscaban revocar la sentencia de la Suprema Corte y reponer el procedimiento.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado determinó que esos planteamientos no eran procedentes para modificar la resolución, por lo que el intento de dejar sin efectos la sentencia no prosperó y se ordenó la subsistencia de la decisión de la Suprema Corte.

Fue el magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes quien presentó un proyecto que proponía revocar la sentencia de la Suprema Corte. Sin embargo, las magistradas María Guadalupe Carranza Galindo y Magda María Isabel Cobos Lerma votaron en contra del proyecto de su homólogo.

Esta decisión permite preservar una sentencia orientada a proteger el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano en la Comarca Lagunera, aseguraron en un comunicado las asociaciones ProDefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero.

Las asociaciones informaron que acudirán a los procedimientos de responsabilidad administrativa ante los órganos del Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de que se evalúe la actuación del magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes conforme al marco institucional aplicable, pues consideraron especialmente preocupante que un proyecto de esta naturaleza buscara desconocer los efectos de una sentencia firme de la Suprema Corte.