Estados de Morena, los más vinculados al Plan México; Coahuila destaca en atracción de inversiones

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    Estados de Morena, los más vinculados al Plan México; Coahuila destaca en atracción de inversiones
    El Plan México es impulsado de la mano de autoridades federales y estatales con empresarios. Especial

El Instituto destacó a la entidad como uno de los que mejores políticas para atraer inversiones, siendo el sexto con mayor IED

Los estados gobernados por Morena son los que destacan por su mayor vinculación con los proyectos del Plan México, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La investigación “Plan México en los estados: política industrial y gobiernos subnacionales” destaca a Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Baja California y Jalisco por su estrecha relación con esta estrategia de desarrollo.

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De las entidades mencionadas, todas excepto Jalisco son gobernadas por Morena.

En Oaxaca, por ejemplo, el IMCO resaltó la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que contempla seis Polos de Desarrollo para el Bienestar, así como infraestructura portuaria, aeroportuaria y carretera. En Veracruz destacó el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Tuxpan y cuatro polos adicionales en la región del Istmo veracruzano, vinculados a infraestructura logística y portuaria.

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Las entidades gobernadas por morenistas son las que destacan por su vinculación con el Plan México. Especial

En Puebla se distinguió el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar “Capital de la Tecnología y Sostenibilidad”, con inversiones en agroindustria, sector automotriz y electromovilidad, así como el impulso a proyectos tecnológicos estatales, incluida la fábrica estatal Yankuilotl para la producción de semiconductores y sistemas embebidos.

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Por su parte, el informe destacó que en Baja California se desarrollan los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar de Jatay y Punta Colonet, mientras que en Jalisco se impulsa el Proyecto Kutsari, vinculado al desarrollo de la industria de semiconductores y a la articulación entre universidades y sector privado para fomentar la innovación tecnológica y productiva.

Si bien el informe no realiza una distinción partidista, señala que estados como Hidalgo, Oaxaca y Veracruz cuentan con proyectos con una mayor vinculación al Plan México. Asimismo, destaca que entidades como Nuevo León, Sonora, Chihuahua y Baja California “muestran avances vinculados a la articulación entre manufactura avanzada, innovación tecnológica y cadenas globales de valor”.

RESALTA COAHUILA POR ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

La investigación del IMCO también menciona a Coahuila como una de las entidades que, junto con Querétaro y Guanajuato, presenta mayores avances en políticas de atracción y consolidación de inversiones.

El organismo destacó que estos estados cuentan con planes estatales actualizados y en ejecución, con una vocación clara hacia sectores asociados con la manufactura avanzada, además del uso simultáneo de herramientas de facilitación para la inversión.

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Entre dichas herramientas se encuentran las ventanillas únicas, la simplificación regulatoria y el acompañamiento personalizado a las empresas.

Asimismo, el IMCO señaló que Coahuila ocupa el sexto lugar nacional en captación de Inversión Extranjera Directa (IED), con 1.3 mil millones de dólares. “Guanajuato se ubicó en el décimo lugar, con 774 millones de dólares, y Querétaro en el undécimo, con 516.2 millones”, indicó el informe.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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