Propone Jericó Abramo crear paraderos seguros para transportistas en carreteras del País

La propuesta plantea la habilitación de espacios especializados tanto en carreteras de cuota como en vías libres, con el fin de que los transportistas puedan cumplir sus periodos obligatorios de descanso en condiciones adecuadas y seguras.

CDMX.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad en las carreteras mexicanas y mejorar las condiciones laborales de los operadores de transporte de carga, el diputado federal Jericó Abramo Masso presentó la iniciativa de ley número 104, mediante la cual busca impulsar la creación de paraderos seguros en las principales rutas del país.

El legislador coahuilense señaló que actualmente muchos operadores se ven obligados a detener sus unidades en acotamientos, casetas o gasolineras para descansar o pernoctar, una situación que representa riesgos tanto para su integridad física como para la seguridad de otros usuarios de las carreteras.

“Los operadores de carga son quienes mantienen en movimiento la economía del país. Es momento de brindarles espacios seguros donde puedan descansar, cumplir con la ley y continuar su trayecto sin poner en riesgo sus vidas ni las de terceros”, expresó.

De acuerdo con la iniciativa, los paraderos contarían con una extensión de entre tres y cinco hectáreas y ofrecerían infraestructura adecuada para atender las necesidades de los transportistas, incluyendo vigilancia permanente, iluminación, sanitarios, regaderas, áreas de alimentación, servicios de combustible y espacios para el estacionamiento de unidades pesadas.

Abramo Masso destacó que la ausencia de infraestructura destinada al descanso de los conductores ha dificultado durante años el cumplimiento de los tiempos máximos de conducción establecidos en la normatividad vigente, lo que incrementa el riesgo de accidentes provocados por fatiga.

Asimismo, afirmó que la creación de estos espacios contribuiría a reducir la inseguridad en las carreteras, mejorar las condiciones de trabajo de los operadores y fortalecer la competitividad logística del país.

“La creación de estos paraderos contribuirá a combatir la inseguridad en las carreteras, mejorar las condiciones laborales de los transportistas y fortalecerá la competitividad logística del país”, sostuvo.