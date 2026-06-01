Propone Jericó Abramo crear paraderos seguros para transportistas en carreteras del País

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Propone Jericó Abramo crear paraderos seguros para transportistas en carreteras del País
    Los paraderos se instalarían tanto en carreteras de cuota como en vías libres, detalló el legislador coahuilense. CORTESÍA

La propuesta busca mejorar la seguridad en las carreteras mexicanas y proteger a los operadores

CDMX.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad en las carreteras mexicanas y mejorar las condiciones laborales de los operadores de transporte de carga, el diputado federal Jericó Abramo Masso presentó la iniciativa de ley número 104, mediante la cual busca impulsar la creación de paraderos seguros en las principales rutas del país.

La propuesta plantea la habilitación de espacios especializados tanto en carreteras de cuota como en vías libres, con el fin de que los transportistas puedan cumplir sus periodos obligatorios de descanso en condiciones adecuadas y seguras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tiene-mexico-inflacion-medica-mas-alta-del-continente-y-las-aseguradoras-nunca-quieren-dar-la-cara-PB20569776

El legislador coahuilense señaló que actualmente muchos operadores se ven obligados a detener sus unidades en acotamientos, casetas o gasolineras para descansar o pernoctar, una situación que representa riesgos tanto para su integridad física como para la seguridad de otros usuarios de las carreteras.

“Los operadores de carga son quienes mantienen en movimiento la economía del país. Es momento de brindarles espacios seguros donde puedan descansar, cumplir con la ley y continuar su trayecto sin poner en riesgo sus vidas ni las de terceros”, expresó.

De acuerdo con la iniciativa, los paraderos contarían con una extensión de entre tres y cinco hectáreas y ofrecerían infraestructura adecuada para atender las necesidades de los transportistas, incluyendo vigilancia permanente, iluminación, sanitarios, regaderas, áreas de alimentación, servicios de combustible y espacios para el estacionamiento de unidades pesadas.

Abramo Masso destacó que la ausencia de infraestructura destinada al descanso de los conductores ha dificultado durante años el cumplimiento de los tiempos máximos de conducción establecidos en la normatividad vigente, lo que incrementa el riesgo de accidentes provocados por fatiga.

Asimismo, afirmó que la creación de estos espacios contribuiría a reducir la inseguridad en las carreteras, mejorar las condiciones de trabajo de los operadores y fortalecer la competitividad logística del país.

“La creación de estos paraderos contribuirá a combatir la inseguridad en las carreteras, mejorar las condiciones laborales de los transportistas y fortalecerá la competitividad logística del país”, sostuvo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/los-chorros-aumenta-tarifa-80-mientras-que-muertes-continuan-EF20522107

El diputado señaló que este proyecto representa un paso importante para construir carreteras más seguras, ordenadas y funcionales para quienes diariamente recorren miles de kilómetros transportando mercancías a lo largo del territorio nacional.

La iniciativa número 104 ya fue turnada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y posteriormente será enviada a las comisiones correspondientes para su análisis, discusión y eventual dictaminación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreteras
transportistas

Personajes


Jericó Abramo Masso

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Plan México es impulsado de la mano de autoridades federales y estatales con empresarios.

Estados de Morena, los más vinculados al Plan México; Coahuila destaca en atracción de inversiones
Los equipos fueron entregados a AHMSA mediante contratos de arrendamiento firmados entre 2017 y 2019.

AHMSA asegura que devolución de equipos por más de 21 millones no afectará pago a trabajadores
Jin Jujie formó parte de la comunidad del TecNM-Saltillo durante 10 meses.

Fortalece TecNM-Saltillo vinculación internacional con China
La protesta tuvo como objetivo exigir mejoras laborales, cambios al sistema de pensiones y atención a diversas demandas del magisterio.

Maestros bloquean vialidades en Saltillo para exigir mejoras laborales y pensiones dignas
Oscar al mejor guion

Oscar al mejor guion
Mundial: Falta poco

Mundial: Falta poco
true

Sheinbaum y el nacionalismo defensivo contra EU
Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso