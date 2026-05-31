Oscar al mejor guion

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Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 31 mayo 2026
    Oscar al mejor guion
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Desde el Monumento a la Revolución y en el contexto del segundo aniversario de su llegada a la Presidencia, Claudia Sheinbaum endureció su postura frente al gobierno de Estados Unidos al acusarlo de injerencia tras la solicitud de extradición de funcionarios de Sinaloa y las operaciones no autorizadas de agencias estadounidenses en territorio mexicano.

La mandataria también alertó sobre un riesgo real de intervención extranjera en las elecciones de México y sostuvo que únicamente las y los mexicanos tienen el derecho soberano de elegir a sus gobernantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senala-sheinbaum-a-estados-unidos-por-injerencia-y-campana-contra-soberania-FF21066131
https://vanguardia.com.mx/noticias/convoca-sheinbaum-a-asambleas-contra-injerencismo-IF21069302
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