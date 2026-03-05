Segunda amenaza de tiroteo en la semana moviliza a corporaciones en La Laguna

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La psicosis por amenazas escolares volvió a presentarse en la Laguna de Durango, esta vez en el Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio.

Cerca de las 10:45 horas de este jueves, el hallazgo de una advertencia escrita en un baño para varones forzó la evacuación de 1,600 estudiantes y la movilización de la Guardia Nacional y policías locales.

A pesar del despliegue preventivo, el director Andrés Madrid Escobedo aclaró que tras la revisión no se detectaron objetos peligrosos. “Seguiremos con los operativos para buscar si hubiera algún bromista al interior”, declaró, subrayando la importancia de no bajar la guardia.

El personal docente y los cuerpos de seguridad aplicaron los protocolos de rigor antes de declarar la zona fuera de peligro.

Este hecho se suma al clima de tensión escolar iniciado el lunes 2 de marzo, cuando una amenaza similar en el CBTIS 4 de Lerdo obligó a intervenir a los agentes de seguridad.

En ambos casos, las autoridades han reforzado la vigilancia para evitar que estas conductas escalen o afecten el calendario escolar de la región.