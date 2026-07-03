Seis años después, Darwin, originario de Torreón vuelve a ver, aunque necesita de otra cirugía... por lo que pide tu ayuda

Después de permanecer seis años en la oscuridad a consecuencia de un accidente laboral, Darwin Valdez, originario de Torreón, comenzó a recuperar parcialmente la visión tras ser sometido a una compleja intervención quirúrgica en Barcelona, España. Hoy distingue nuevamente luces, colores e incluso la pantalla de su teléfono celular, aunque su proceso médico aún enfrenta importantes desafíos. Darwin, de 34 años y padre de familia, sufrió un cambio radical en su vida en febrero de 2019, cuando material fundido a más de 300 grados centígrados cayó sobre su rostro durante una maniobra en una empresa de inyección de plástico, provocándole la pérdida total de la vista en ambos ojos.

Desde entonces ha compartido su proceso de rehabilitación a través de redes sociales, donde documenta cada avance, las distintas etapas de su tratamiento y los retos que enfrenta para recuperar la visión. Uno de los momentos más significativos ocurrió el pasado 9 de junio, cuando especialistas en Barcelona le practicaron una queratoprótesis en el ojo derecho. Aunque la intervención fue considerada exitosa, durante el periodo de recuperación apareció un coágulo de sangre que impide evaluar plenamente los resultados del procedimiento, mientras los médicos esperan que el organismo lo reabsorba de manera natural.

UNA NUEVA ESPERANZA FRENTE A UN DESAFÍO INESPERADO Pese a esa complicación, Darwin asegura que los primeros cambios ya son evidentes. “Comienzo a ver las luces de colores, los focos, comienzo a ver mi celular, o sea, comienzo a tener una mejora en la visión, pero no se ha logrado el éxito por esa situación”, relató mediante un video difundido desde España. Sin embargo, cuando el tratamiento parecía avanzar favorablemente, surgió un nuevo obstáculo. Los especialistas detectaron que el glaucoma elevó considerablemente la presión en su ojo izquierdo, poniendo en riesgo el nervio óptico y, con ello, la posibilidad de conservar la funcionalidad visual restante. Ante ese diagnóstico recomendaron practicar una cirugía de urgencia para evitar un daño irreversible. “Mi ojo izquierdo está en riesgo de que se desconecte del cerebro. Esto puede pasar si se llega a dañar más el nervio óptico. Esta cirugía no estaba prevista y ya nos hemos quedado sin fondos”, explicó. Frente a esta situación, el coahuilense inició una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe denominada “Darwin por una esperanza nueva cirugía ojo izquierdo”, con el objetivo de reunir 360 mil pesos que le permitan cubrir la intervención médica y prolongar su estancia en Barcelona bajo supervisión especializada.

Hasta el momento, la campaña registra un avance cercano al 16 por ciento, con más de 54 mil pesos reunidos gracias a 177 donaciones. Darwin explicó que realizar la cirugía durante su actual estancia en España evitaría regresar a México para buscar nuevamente los recursos y posteriormente volver a Europa, situación que implicaría retrasar el tratamiento, incrementar los costos y comprometer las posibilidades de recuperación. “Si ya estamos aquí, sería muy bueno que lo podamos hacer, pero no puedo solo. Por eso hoy quiero hablar a su buen corazón. Si pueden apoyarme compartiendo o donando en mi GoFundMe”, expresó al solicitar el respaldo de la ciudadanía. Mientras continúa su recuperación, Darwin mantiene la esperanza de que esta nueva intervención le permita consolidar los avances alcanzados y acercarse al objetivo que persigue desde hace más de seis años: recuperar la vista y reconstruir su proyecto de vida junto a su familia.

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