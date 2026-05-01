Torreón se alista para el Primer Simulacro Nacional 2026; pondrán a prueba protocolos

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    Torreón se alista para el Primer Simulacro Nacional 2026; pondrán a prueba protocolos
    Se activará un sistema de alerta en teléfonos móviles como parte del protocolo de seguridad durante el simulacro nacional. SANDRA GÓMEZ

El simulacro incluirá la activación de alertas en celulares y la participación de brigadas internas en distintos puntos de la ciudad

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y poner a prueba los protocolos de emergencia, el Municipio de Torreón confirmó su participación en el Primer Simulacro Nacional 2026.

El ejercicio central tendrá lugar el próximo miércoles 06 de mayo a las 11:00 horas en las instalaciones de la Presidencia Municipal.

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Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, destacó que esta actividad busca medir con precisión la capacidad de reacción tanto de la ciudadanía como de las corporaciones de rescate ante posibles contingencias.

“Practicar hoy puede salvar vidas mañana. Queremos que las familias de Torreón tengan un plan y que sepan reaccionar sin pánico”, puntualizó el funcionario.

$!El ejercicio contempla la coordinación entre cuerpos de seguridad, paramédicos y bomberos ante una situación de emergencia simulada.
El ejercicio contempla la coordinación entre cuerpos de seguridad, paramédicos y bomberos ante una situación de emergencia simulada. SANDRA GÓMEZ

La hipótesis diseñada para el edificio de la Presidencia Municipal contempla:
- Evacuación total del inmueble en tiempo real.
-Activación de brigadas internas de protección civil.
- Coordinación inmediata con cuerpos de seguridad, paramédicos y bomberos.
- Alerta masiva: Se confirmó que se activará el sistema de alerta en teléfonos móviles como parte del protocolo.

Juárez Llanas extendió la invitación a empresas, escuelas y dependencias públicas para que se registren en la plataforma nacional oficial y realicen sus propios ejercicios de manera simultánea. Los interesados deben inscribir sus inmuebles en el sitio: simulacronacional.sspc.gob.mx/simulacromayo2026/.

El director subrayó que para la actual administración, la prevención de riesgos es una prioridad, reiterando que el conocimiento y la preparación son las mejores herramientas para salvaguardar la integridad de la población.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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