Torreón se alista para el Primer Simulacro Nacional 2026; pondrán a prueba protocolos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y poner a prueba los protocolos de emergencia, el Municipio de Torreón confirmó su participación en el Primer Simulacro Nacional 2026. El ejercicio central tendrá lugar el próximo miércoles 06 de mayo a las 11:00 horas en las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil y Bomberos, destacó que esta actividad busca medir con precisión la capacidad de reacción tanto de la ciudadanía como de las corporaciones de rescate ante posibles contingencias. “Practicar hoy puede salvar vidas mañana. Queremos que las familias de Torreón tengan un plan y que sepan reaccionar sin pánico”, puntualizó el funcionario.

La hipótesis diseñada para el edificio de la Presidencia Municipal contempla:

- Evacuación total del inmueble en tiempo real.

-Activación de brigadas internas de protección civil.

- Coordinación inmediata con cuerpos de seguridad, paramédicos y bomberos.

- Alerta masiva: Se confirmó que se activará el sistema de alerta en teléfonos móviles como parte del protocolo. Juárez Llanas extendió la invitación a empresas, escuelas y dependencias públicas para que se registren en la plataforma nacional oficial y realicen sus propios ejercicios de manera simultánea. Los interesados deben inscribir sus inmuebles en el sitio: simulacronacional.sspc.gob.mx/simulacromayo2026/. El director subrayó que para la actual administración, la prevención de riesgos es una prioridad, reiterando que el conocimiento y la preparación son las mejores herramientas para salvaguardar la integridad de la población.

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