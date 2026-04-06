Servicios Públicos de Torreón: Basura y tierra en las calles elevan riesgo de inundación

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 6 abril 2026
    Servicios Públicos de Torreón: Basura y tierra en las calles elevan riesgo de inundación
    “Nuestro enemigo número uno es la basura, pero el escombro y la tierra que se deja afuera de los hogares ”, dice Fernando Villarreal, titular de Servicios Públicos de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El escombro en calles y banquetas colapsa el flujo del drenaje, advierte Fernando Villarreal Cuéllar

TORREÓN, COAH.- El titular de Servicios Públicos de Torreón, Fernando Villarreal Cuéllar, advirtió que los encharcamientos registrados tras la última tromba son consecuencia directa de la acumulación de basura y escombro en las banquetas, lo que colapsa el flujo del drenaje.

Pese a que las autoridades atendieron la emergencia sin registrar daños de gravedad, el funcionario puntualizó que la basura dispersa en las colonias retrasó significativamente el retiro del agua estancada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/granizada-en-la-laguna-deja-mortandad-masiva-de-aves-NA19801268

“Nuestro enemigo número uno es la basura, pero el escombro y la tierra que se deja afuera de los hogares agravan drásticamente la situación”, puntualizó.

El problema radica en que el agua de lluvia arrastra estos sólidos hacia las alcantarillas, generando bloqueos que anulan la capacidad de desfogue del sistema pluvial y provocan acumulaciones innecesarias en la vía pública.

Para mitigar los efectos, se coordinó un operativo con Seguridad Pública y Protección Civil que implicó más de 50 viajes de camionetas para desalojar escombro. En total, se recolectaron 65 toneladas de desechos, entre los que se incluyeron restos de árboles y material arrastrado por el viento y el agua.

Aunque en el Centro de la ciudad la situación fue estable, los trabajos de limpieza profunda se enfocaron en las colonias Santiago Ramírez, Primero de Mayo y Torreón y Anexas, identificadas como las más afectadas.

Villarreal Cuéllar concluyó enfatizando que no solo el plástico es perjudicial; el escombro y la tierra acumulada por los vecinos en el exterior de sus casas son factores de riesgo que deben eliminarse para prevenir futuras inundaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
inundaciones

Organizaciones


Protección Civil

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Productores de Coahuila enfrentan pérdidas millonarias tras más de un año sin acceso al mercado de Estados Unidos.

Acumula Coahuila pérdidas por mil 600 mdp por cierre de frontera al ganado mexicano
En Piedras Negras fueron aseguradas 29 kilos de cocaína con valor superior a los 6.3 millones de pesos.

Incluidas dos ciudades de Coahuila en reporte semanal del Gabinete de Seguridad
Coahuila se mantiene libre, aunque bajo vigilancia sanitaria permanente.

Gusano barrenador se expande a 21 estados; Coahuila permanece libre
El sector hotelero tuvo un desempeño sólido, especialmente en Pueblos Mágicos.

Coahuila: Al 100%, hoteles en pueblos mágicos durante Semana Santa; al 65% en el resto de ciudades
Las restricciones migratorias en Estados Unidos modificaron la dinámica de movilidad en la Casa del Migrante.

Casa del Migrante Saltillo reporta caída del 70% en flujo durante 2025
Además de aplicar sanciones a quienes tiren basura o escombro, el Ayuntamiento buscará recompensar a quienes detecten y denuncien estas prácticas.

Intensifican en Saltillo limpieza de callejones; invitan a denunciar a quien ensucie
La fosa 8 será la última del actual relleno sanitario.

Saltillo: lanzan licitación para construir última fosa del relleno sanitario
SRE: A la medida

SRE: A la medida