Servicios Públicos de Torreón: Basura y tierra en las calles elevan riesgo de inundación

Pese a que las autoridades atendieron la emergencia sin registrar daños de gravedad, el funcionario puntualizó que la basura dispersa en las colonias retrasó significativamente el retiro del agua estancada.

TORREÓN, COAH.- El titular de Servicios Públicos de Torreón , Fernando Villarreal Cuéllar, advirtió que los encharcamientos registrados tras la última tromba son consecuencia directa de la acumulación de basura y escombro en las banquetas, lo que colapsa el flujo del drenaje.

“Nuestro enemigo número uno es la basura, pero el escombro y la tierra que se deja afuera de los hogares agravan drásticamente la situación”, puntualizó.

El problema radica en que el agua de lluvia arrastra estos sólidos hacia las alcantarillas, generando bloqueos que anulan la capacidad de desfogue del sistema pluvial y provocan acumulaciones innecesarias en la vía pública.

Para mitigar los efectos, se coordinó un operativo con Seguridad Pública y Protección Civil que implicó más de 50 viajes de camionetas para desalojar escombro. En total, se recolectaron 65 toneladas de desechos, entre los que se incluyeron restos de árboles y material arrastrado por el viento y el agua.

Aunque en el Centro de la ciudad la situación fue estable, los trabajos de limpieza profunda se enfocaron en las colonias Santiago Ramírez, Primero de Mayo y Torreón y Anexas, identificadas como las más afectadas.

Villarreal Cuéllar concluyó enfatizando que no solo el plástico es perjudicial; el escombro y la tierra acumulada por los vecinos en el exterior de sus casas son factores de riesgo que deben eliminarse para prevenir futuras inundaciones.