Simas renueva colector en El Campestre y siete líneas sanitarias en Torreón

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón inició el jueves los trabajos de reposición de un colector sanitario en la colonia El Campestre, así como la rehabilitación de siete líneas sanitarias en distintos puntos de la ciudad, como parte del programa de modernización de la infraestructura hidráulica. En el caso de El Campestre, la obra contempla la reposición de mil metros lineales de tubería de 30 pulgadas de diámetro sobre el Paseo de la Rosita, en el tramo comprendido entre Paseo de las Flores y Diagonal de las Fuentes. Debido a estos trabajos, el tránsito vehicular en los carriles de norte a sur permanecerá cerrado durante un periodo estimado de tres meses.

De manera paralela, SIMAS realiza la reposición de siete líneas sanitarias, cada una con una longitud aproximada de 100 metros lineales y diámetros que van de las 8 a las 10 pulgadas. En estos puntos se prevé la suspensión temporal del paso vehicular por alrededor de 10 días. La dependencia informó que estas intervenciones se realizan en calles de baja afluencia vehicular, por lo que no se esperan afectaciones mayores a la movilidad. No obstante, todas las zonas de obra estarán debidamente señalizadas y, en el caso de El Campestre, se contará con el apoyo de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad para orientar a los automovilistas y prevenir riesgos. Las líneas sanitarias se intervienen en las siguientes ubicaciones: Aldama, entre Enrique Treviño y Águila Nacional; Francisco Márquez, entre La Paz y Cuatro Ciénegas, en la colonia Abastos; Algodonera, entre Zona del Silencio y Vinícola, en Quintas del Nazas; Retorno de los Naranjos y Valdéz Llano, en Villa Jardín.