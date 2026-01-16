Simas renueva colector en El Campestre y siete líneas sanitarias en Torreón

Torreón
/ 16 enero 2026
    Simas renueva colector en El Campestre y siete líneas sanitarias en Torreón
    Trabajos de reposición de tubería iniciaron este jueves en la colonia El Campestre. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Las obras incluyen el cierre parcial del Paseo de la Rosita por tres meses y trabajos simultáneos en colonias y ejidos

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón inició el jueves los trabajos de reposición de un colector sanitario en la colonia El Campestre, así como la rehabilitación de siete líneas sanitarias en distintos puntos de la ciudad, como parte del programa de modernización de la infraestructura hidráulica.

En el caso de El Campestre, la obra contempla la reposición de mil metros lineales de tubería de 30 pulgadas de diámetro sobre el Paseo de la Rosita, en el tramo comprendido entre Paseo de las Flores y Diagonal de las Fuentes. Debido a estos trabajos, el tránsito vehicular en los carriles de norte a sur permanecerá cerrado durante un periodo estimado de tres meses.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: policía estatal enfrentará cargo por homicidio culposo tras muerte de Lia Fernanda

$!La nueva infraestructura sanitaria busca garantizar un servicio más eficiente.
La nueva infraestructura sanitaria busca garantizar un servicio más eficiente. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

De manera paralela, SIMAS realiza la reposición de siete líneas sanitarias, cada una con una longitud aproximada de 100 metros lineales y diámetros que van de las 8 a las 10 pulgadas. En estos puntos se prevé la suspensión temporal del paso vehicular por alrededor de 10 días.

La dependencia informó que estas intervenciones se realizan en calles de baja afluencia vehicular, por lo que no se esperan afectaciones mayores a la movilidad. No obstante, todas las zonas de obra estarán debidamente señalizadas y, en el caso de El Campestre, se contará con el apoyo de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad para orientar a los automovilistas y prevenir riesgos.

Las líneas sanitarias se intervienen en las siguientes ubicaciones: Aldama, entre Enrique Treviño y Águila Nacional; Francisco Márquez, entre La Paz y Cuatro Ciénegas, en la colonia Abastos; Algodonera, entre Zona del Silencio y Vinícola, en Quintas del Nazas; Retorno de los Naranjos y Valdéz Llano, en Villa Jardín.

$!El tránsito de norte a sur será restringido en Paseo de la Rosita durante los trabajos.
El tránsito de norte a sur será restringido en Paseo de la Rosita durante los trabajos. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Además de Juan Pablos, entre Corregidora y Aldama, en el Centro; La Joya, entre Vergel y Héroes de Tonalita, en Ampliación Lázaro Cárdenas; y Guadalupe Victoria, entre Patriarca y Benito Juárez, en el ejido La Merced.

Simas detalló que en todas las obras se instalará tubería de polietileno de alta densidad, material que ofrece una vida útil estimada de hasta 50 años. La dependencia exhortó a la ciudadanía a circular con precaución y, de ser posible, utilizar vías alternas mientras duren los trabajos.

Temas


Agua
obras públicas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Intervencionismo inflamable

Intervencionismo inflamable
true

Carta de un marido
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Los mecanismos de ahorro popular conocidos como “tandas”, no son, ni serán, un objetivo de fiscalización, afirma el Servicio de Administración Tributaria.

Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas
Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%.

EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, izquierda, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, llegan a la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el jueves 15 de enero de 2026.

Diosdado Cabello, una figura incómoda en la transición política en Venezuela