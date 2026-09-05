SIMAS Torreón acelera rehabilitación de pozos y colectores; inversión supera los 80 mdp

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que, desde el inicio de la administración y con la llegada de Xavier Herrera a la gerencia del organismo operador, se estableció un esquema de atención a los puntos que presentan mayores necesidades, tanto en materia de abastecimiento de agua potable como en conducción de aguas residuales.

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Torreón y el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) mantienen un programa intensivo de rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad, con una inversión superior a los 80 millones de pesos destinada a recuperar pozos, colectores, cárcamos y sistemas de rebombeo.

Explicó que los trabajos forman parte de una estrategia integral para estabilizar gradualmente el servicio y atender problemas acumulados en distintos sectores de Torreón.

“Todo va bien y está planeado. Se está reparando lo que realmente requiere atención y el objetivo es que en los próximos días tengamos bajo control tanto la conducción de aguas residuales como el suministro de agua potable en las colonias”, indicó el presidente municipal.

Entre las acciones realizadas se encuentra la rehabilitación de alrededor de 10 fuentes de abastecimiento, entre ellas los pozos Lajat, El Fresno, Ferropuerto, Fidel Velázquez, Las Flores, Villas Universidad, Viñedos, Campo Nuevo Zaragoza, Plaza Jumbo y Rastro Municipal.

A estas obras se suman dos nuevos pozos que se encuentran en proceso de equipamiento y que serán incorporados próximamente a la red.

Asimismo, actualmente se realizan trabajos de interconexión en el pozo ubicado en la colonia Periodistas, al suroriente de Torreón, con la finalidad de mejorar el suministro en uno de los sectores que todavía registra insuficiencia de agua.

El pozo de Campestre La Rosita también se encuentra próximo a quedar conectado a la red municipal.

ATENCIÓN A COLECTORES

Riquelme Solís destacó que otro de los frentes prioritarios es la recuperación de la infraestructura sanitaria, particularmente de colectores que presentaban daños severos y que habían provocado hundimientos, socavones y brotes de aguas residuales.

Entre ellos se encuentra el colector de Jacarandas, que permanecía afectado desde hace más de un año y en el que actualmente se ejecutan trabajos de reparación.

De manera simultánea se intervienen el cárcamo de Zaragoza, así como infraestructura localizada en avenida Juárez y calzada Libertad, bulevar Constitución, Los Rodríguez, La Joya, Campestre La Rosita y Praxedis Guerrero.

En los puntos donde se registraron afectaciones por aguas residuales, personal operativo retira el pavimento y material contaminado para posteriormente rellenar, compactar y rehabilitar la superficie de rodamiento.

El alcalde explicó que la atención no se limita a sustituir bombas o reparar fallas inmediatas, sino que incluye la limpieza de pozos, mantenimiento de equipos y adecuaciones que permitan incrementar el aforo y mejorar la operación del sistema.

Señaló que los trabajos se han acelerado ante la proximidad de la temporada de lluvias, con el propósito de disminuir riesgos de acumulación de agua en sectores bajos de la ciudad y evitar afectaciones en los sistemas encargados de conducir el líquido hacia la planta tratadora.

REVISAN SISTEMA DE REBOMBEO PLUVIAL

Como parte de las acciones preventivas, el SIMAS inició desde hace una semana una revisión general del sistema de rebombeo pluvial de Torreón, especialmente de aquellos equipos ubicados en puentes y pasos a desnivel.

La inspección busca detectar bombas que presentan fallas, deterioro o una capacidad insuficiente para responder ante precipitaciones intensas.

La intención es concluir la revisión durante esta semana y garantizar que los equipos prioritarios se encuentren disponibles para enfrentar posibles contingencias.

Además, el Municipio analiza la creación de un área técnica especializada exclusivamente en el manejo del rebombeo pluvial, ya que actualmente algunos equipos son operados por SIMAS y otros se encuentran bajo responsabilidad de Obras Públicas.

El nuevo esquema permitiría concentrar la operación, mantenimiento y supervisión de las bombas, además de incorporar sistemas que faciliten su activación inmediata durante las lluvias.