Cultura de Coahuila llegará a los 38 municipios: Leticia Rodarte

La funcionaria subrayó que la meta prioritaria en esta gestión será mantener una comunicación constante con los 38 municipios, lo que permitirá detectar las demandas específicas de cada zona y estructurar agendas acordes a su identidad.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de llevar las manifestaciones artísticas a cada rincón del estado, impulsar el talento de la región y descentralizar la cultura, la Secretaría de Cultura de Coahuila pondrá en marcha un plan de cobertura estatal, dio a conocer su titular, Leticia Rodarte Ayala.

Detalló que en este momento se realiza un análisis exhaustivo para evaluar los programas vigentes, la programación municipal y aquellos sectores que reclaman un mayor impulso en materia de difusión.

“La intención es incluir a todos los grupos y a todo el talento que tenemos”, indicó Rodarte Ayala, al puntualizar que la directriz cultural abrirá más foros para colectivos, creadores y artistas independientes.

Asimismo, recalcó que se buscará dinamizar la circulación de los creadores coahuilenses para evitar que las propuestas artísticas permanezcan centralizadas en unas cuantas ciudades.

El proyecto contempla extender funciones escénicas, muestras plásticas y diversas expresiones hacia los diferentes municipios y Pueblos Mágicos, facilitando que los habitantes disfruten el arte producido en distintas zonas del territorio estatal.

La secretaria indicó que la riqueza cultural de cada región es única, por lo que se trabajará de la mano con las áreas de cultura municipales para consolidar un calendario que refleje la pluralidad de Coahuila.

De igual manera, se abrirán puertas a los creadores independientes para que expongan sus iniciativas, enriqueciendo así la cartelera estatal y brindando nuevas plataformas a quienes trabajan fuera de los esquemas institucionales convencionales.

En lo referente al presupuesto indispensable para ampliar la cartelera de eventos y apoyar a los artistas locales, la funcionaria admitió que será fundamental optimizar las gestiones y consolidar esquemas de cooperación conjunta.