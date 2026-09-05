Cultura de Coahuila llegará a los 38 municipios: Leticia Rodarte

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    Cultura de Coahuila llegará a los 38 municipios: Leticia Rodarte
    Leticia Rodarte Ayala, secretaria de Cultura de Coahuila, destacó la estrategia para llevar actividades artísticas a los 38 municipios. SANDRA GÓMEZ

Coahuila prepara una estrategia para descentralizar la cultura, ampliar la oferta artística y dar mayor espacio a creadores locales en los 38 municipios

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de llevar las manifestaciones artísticas a cada rincón del estado, impulsar el talento de la región y descentralizar la cultura, la Secretaría de Cultura de Coahuila pondrá en marcha un plan de cobertura estatal, dio a conocer su titular, Leticia Rodarte Ayala.

La funcionaria subrayó que la meta prioritaria en esta gestión será mantener una comunicación constante con los 38 municipios, lo que permitirá detectar las demandas específicas de cada zona y estructurar agendas acordes a su identidad.

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Detalló que en este momento se realiza un análisis exhaustivo para evaluar los programas vigentes, la programación municipal y aquellos sectores que reclaman un mayor impulso en materia de difusión.

“La intención es incluir a todos los grupos y a todo el talento que tenemos”, indicó Rodarte Ayala, al puntualizar que la directriz cultural abrirá más foros para colectivos, creadores y artistas independientes.

Asimismo, recalcó que se buscará dinamizar la circulación de los creadores coahuilenses para evitar que las propuestas artísticas permanezcan centralizadas en unas cuantas ciudades.

El proyecto contempla extender funciones escénicas, muestras plásticas y diversas expresiones hacia los diferentes municipios y Pueblos Mágicos, facilitando que los habitantes disfruten el arte producido en distintas zonas del territorio estatal.

La secretaria indicó que la riqueza cultural de cada región es única, por lo que se trabajará de la mano con las áreas de cultura municipales para consolidar un calendario que refleje la pluralidad de Coahuila.

De igual manera, se abrirán puertas a los creadores independientes para que expongan sus iniciativas, enriqueciendo así la cartelera estatal y brindando nuevas plataformas a quienes trabajan fuera de los esquemas institucionales convencionales.

En lo referente al presupuesto indispensable para ampliar la cartelera de eventos y apoyar a los artistas locales, la funcionaria admitió que será fundamental optimizar las gestiones y consolidar esquemas de cooperación conjunta.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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