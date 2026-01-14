SIMAS Torreón anuncia cierre parcial de vialidades debido a obras de mantenimiento

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informa que debido a la reposición de dos líneas sanitarias, hoy serán cerradas al tránsito vehicular la Avenida Hidalgo entre las calles Mariano López Ortiz y Cuauhtémoc en el segundo cuadro de la ciudad, así como la Avenida Juárez entre calle Pepena y Avenida De La Paz en la colonia Villa California.

Ambas obras forman parte del programa de atención a colectores sanitarios 2026 anunciado por el alcalde Román Alberto Cepeda González en coordinación con SIMAS Torreón a cargo del gerente general Roberto Escalante González; en el caso de las dos líneas, se repondrán debido a que se encuentran colapsadas, por lo que con el cambio de las tuberías se garantizará el flujo continuo de las aguas residuales en los sectores señalados.

En la obra de la Avenida Hidalgo, comprende la reposición de poco más de 100 metros lineales de tubería de 10 pulgadas de diámetro, mientras que en la Avenida Juárez, se repondrán 200 metros lineales de 12 pulgadas de diámetro, siendo en los dos casos, material de polietileno de alta densidad, el cual tiene una vida útil de 50 años.

El tiempo estimado de los trabajos en la Hidalgo es de 10 días y de 20 en la Juárez, durante los cuales se interrumpirá la vialidad en las áreas que serán debidamente señalizadas, y que además, contarán con el apoyo de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad para orientar a conductores y evitar incidentes de riesgo.

El organismo operador exhorta a los automovilistas a circular con precaución por los lugares descritos y en la medida de lo posible transitar por vías alternas.

SIMAS Torreón agradece la comprensión de la ciudadanía por las molestias que generarán las obras, pues son necesarias para garantizar un servicio de drenaje sanitario digno y eficiente.