Torreón
/ 23 diciembre 2025
    Simas Torreón atenderá solo medio día en Nochebuena
    Oficinas y cajas de SIMAS Torreón ajustarán horarios por las festividades navideñas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA
Moisés Rodríguez
por Moisés Rodríguez

El organismo suspenderá labores el 25 de diciembre y retomará actividades el viernes 26

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que este martes 24 de diciembre brindará atención al público únicamente medio día, mientras que el miércoles 25 de diciembre suspenderá por completo sus actividades administrativas con motivo de las celebraciones navideñas.

De acuerdo con el organismo operador, el martes 24 las oficinas centrales y sucursales atenderán de las 8:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía. En tanto, el miércoles 25 de diciembre permanecerán cerradas tanto las oficinas administrativas como las cajas receptoras de pago, debido a la suspensión de labores del personal de confianza y sindicalizado.

$!Las sucursales volverán a operar con normalidad tras el día festivo.
Las sucursales volverán a operar con normalidad tras el día festivo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Simas Torreón precisó que las actividades se reanudarán el viernes 26 de diciembre en los horarios habituales. La oficina matriz ubicada en el bulevar Independencia operará de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, con servicio exclusivo en cajas de pago.

Las sucursales Saúlo, Abastos, Libertad y Norte también retomarán su atención regular de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, mientras que los sábados solo habrá recepción de pagos en sucursales seleccionadas.

El organismo recordó a los usuarios que pueden realizar el pago de su recibo antes de la fecha de vencimiento a través del portal oficial de pago en línea, así como en tiendas de conveniencia y centros comerciales como OXXO, HEB, Circle K, 7-Eleven, Al Súper y Soriana, además de los cajeros automáticos de autopago instalados en distintos puntos de la ciudad.

$!Simas exhortó a los usuarios a anticipar sus pagos para evitar contratiempos.
Simas exhortó a los usuarios a anticipar sus pagos para evitar contratiempos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Para reportes, dudas o aclaraciones, SIMAS Torreón mantiene disponibles sus canales de atención a través de WhatsApp, Call Center, conmutador telefónico y su página oficial de Facebook.

