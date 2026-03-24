SIMAS Torreón busca acuerdo con la Conagua para saldar adeudo histórico y recuperar acceso a fondos federales

TORREÓN, COAHUILA.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón prevé concretar un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para cubrir un adeudo histórico cercano a los 200 millones de pesos por derechos de extracción de agua, generado antes de 2022, con el objetivo de regularizar su situación y retomar el acceso a programas federales.

Roberto Escalante González, gerente de la paramunicipal, detalló que se mantienen reuniones semanales con la instancia federal para concretar un acuerdo definitivo y formalizar el convenio de pago.

Explicó que desde hace algunos meses SIMAS ha realizado pagos parciales a la deuda, lo que evidencia la voluntad del organismo de cumplir con sus obligaciones y disminuir la carga financiera tanto este año como el siguiente.

El funcionario señaló que con la formalización del convenio se busca que Torreón recupere la posibilidad de acceder a fondos federales destinados a proyectos de infraestructura hidráulica necesarios para la ciudad.

La intención es aprovechar los beneficios de un nuevo esquema de financiamiento, que anteriormente operaba bajo el Programa de Devolución de Derechos (Prodder).

Escalante González destacó que los avances logrados han sido posibles gracias al apoyo y disposición del director general de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, Juan Gabriel Riestra Beltrán, quien ha facilitado la comunicación entre SIMAS y las oficinas centrales de la dependencia federal.