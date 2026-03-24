SIMAS Torreón busca acuerdo con la Conagua para saldar adeudo histórico y recuperar acceso a fondos federales

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Torreón
/ 24 marzo 2026
    SIMAS Torreón busca acuerdo con la Conagua para saldar adeudo histórico y recuperar acceso a fondos federales
    Roberto Escalante González informó que el organismo ha realizado pagos parciales mientras se formaliza el convenio con la autoridad federal. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La dependencia busca firmar un convenio con Conagua para saldar un adeudo cercano a 200 millones de pesos por derechos de extracción de agua

TORREÓN, COAHUILA.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón prevé concretar un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para cubrir un adeudo histórico cercano a los 200 millones de pesos por derechos de extracción de agua, generado antes de 2022, con el objetivo de regularizar su situación y retomar el acceso a programas federales.

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Roberto Escalante González, gerente de la paramunicipal, detalló que se mantienen reuniones semanales con la instancia federal para concretar un acuerdo definitivo y formalizar el convenio de pago.

Explicó que desde hace algunos meses SIMAS ha realizado pagos parciales a la deuda, lo que evidencia la voluntad del organismo de cumplir con sus obligaciones y disminuir la carga financiera tanto este año como el siguiente.

El funcionario señaló que con la formalización del convenio se busca que Torreón recupere la posibilidad de acceder a fondos federales destinados a proyectos de infraestructura hidráulica necesarios para la ciudad.

La intención es aprovechar los beneficios de un nuevo esquema de financiamiento, que anteriormente operaba bajo el Programa de Devolución de Derechos (Prodder).

Escalante González destacó que los avances logrados han sido posibles gracias al apoyo y disposición del director general de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, Juan Gabriel Riestra Beltrán, quien ha facilitado la comunicación entre SIMAS y las oficinas centrales de la dependencia federal.

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Además, subrayó que, con el compromiso asumido por SIMAS Torreón, no se han interrumpido los pagos correspondientes a los derechos de extracción de agua del subsuelo, abarcando tanto la deuda rezagada como las obligaciones actuales.

De esta manera, se da cumplimiento a un compromiso que en principio fue acordado verbalmente y que se espera pronto quede formalizado por escrito, reafirmando la intención del organismo de avanzar significativamente en los pagos tanto este año como el próximo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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