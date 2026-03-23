Clausuran quinta en Torreón: hallan a más de 100 menores consumiendo alcohol y drogas

El operativo fue encabezado por la Dirección de Inspección y Verificación , en coordinación con la Policía Municipal, como parte de las acciones permanentes para regular establecimientos y eventos sociales en la ciudad.

TORREÓN, COAH.- Una fiesta clandestina en la colonia Zaragoza Sur fue clausurada durante la madrugada del domingo, luego de que autoridades municipales detectaran la presencia de más de 100 menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, así como posibles sustancias ilícitas al interior del inmueble.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, la intervención se realizó alrededor de la medianoche. Al ingresar al lugar —una quinta que operaba sin denominación oficial— los inspectores constataron diversas irregularidades que ponían en riesgo la integridad de los asistentes.

Entre las principales faltas detectadas se encuentran la presunta presencia de sustancias ilícitas, la ausencia de permisos para operar o permitir el consumo de alcohol, así como la falta de medidas básicas de protección civil, como extintores vigentes.

Asimismo, se confirmó que en el sitio se encontraban más de un centenar de menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que derivó en la inmediata clausura del evento.

“Mantendremos la vigilancia permanente para prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía, especialmente de los menores”, señaló Fernández Llamas tras la colocación de los sellos de clausura.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos tienen como finalidad prevenir eventos fuera de la legalidad y evitar conductas de riesgo. Además, exhortaron a padres de familia y ciudadanos a reportar cualquier actividad irregular al número de emergencias 911 o a través de los canales oficiales de la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón.