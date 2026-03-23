Clausuran quinta en Torreón: hallan a más de 100 menores consumiendo alcohol y drogas

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Torreón
/ 23 marzo 2026
    Clausuran quinta en Torreón: hallan a más de 100 menores consumiendo alcohol y drogas
    El operativo fue encabezado por Inspección y Verificación junto con la Policía Municipal. SANDRA GÓMEZ

La intervención ocurrió durante la madrugada del domingo

TORREÓN, COAH.- Una fiesta clandestina en la colonia Zaragoza Sur fue clausurada durante la madrugada del domingo, luego de que autoridades municipales detectaran la presencia de más de 100 menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, así como posibles sustancias ilícitas al interior del inmueble.

El operativo fue encabezado por la Dirección de Inspección y Verificación, en coordinación con la Policía Municipal, como parte de las acciones permanentes para regular establecimientos y eventos sociales en la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/vinculan-a-proceso-a-28-personas-tras-disturbios-en-el-ejido-dinamita-de-gomez-palacio-PJ19673826

De acuerdo con el titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, la intervención se realizó alrededor de la medianoche. Al ingresar al lugar —una quinta que operaba sin denominación oficial— los inspectores constataron diversas irregularidades que ponían en riesgo la integridad de los asistentes.

Entre las principales faltas detectadas se encuentran la presunta presencia de sustancias ilícitas, la ausencia de permisos para operar o permitir el consumo de alcohol, así como la falta de medidas básicas de protección civil, como extintores vigentes.

Asimismo, se confirmó que en el sitio se encontraban más de un centenar de menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que derivó en la inmediata clausura del evento.

“Mantendremos la vigilancia permanente para prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía, especialmente de los menores”, señaló Fernández Llamas tras la colocación de los sellos de clausura.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos tienen como finalidad prevenir eventos fuera de la legalidad y evitar conductas de riesgo. Además, exhortaron a padres de familia y ciudadanos a reportar cualquier actividad irregular al número de emergencias 911 o a través de los canales oficiales de la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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