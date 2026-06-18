Simas Torreón impulsa la digitalización; invita a liquidar el servicio de agua mediante su aplicación móvil

Esta plataforma digital se consolida como la vía principal para que los usuarios gestionen y paguen sus recibos de agua con total seguridad, eliminando los traslados y las esperas en ventanillas.

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón reafirma su estrategia de modernización al promover el uso de su aplicación oficial, la cual supera ya las 10 mil descargas.

La herramienta “SIMAS Torreón APP” opera de forma ininterrumpida, las 24 horas del día durante todo el año, y cuenta con versiones gratuitas para sistemas iOS y Android.

Roberto Escalante González, gerente general del organismo, destacó que la plataforma ofrece acceso inmediato a saldos y datos actualizados, facilitando la administración del servicio para los diversos sectores de la ciudad.

“Buscamos ofrecer alternativas que optimicen el tiempo de la ciudadanía, permitiendo realizar trámites desde casa o el trabajo sin contratiempos”, puntualizó el funcionario.

Cabe resaltar que el uso y las actualizaciones de la aplicación no representan costo alguno, manteniendo el compromiso de eficiencia para los más de 230 mil usuarios del padrón, ya sean domésticos, comerciales o industriales.

El registro es sencillo: basta con descargar la App e ingresar el número de contrato —ubicado en los extremos superiores del recibo— y un correo electrónico donde se recibirán los comprobantes.

Es preciso notar que el historial de pagos disponible en la plataforma comienza a registrarse a partir del primer movimiento realizado tras el alta en el sistema. Con estas acciones, Simas Torreón moderniza su atención, brindando soluciones ágiles al alcance de un clic.