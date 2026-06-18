Simas Torreón impulsa la digitalización; invita a liquidar el servicio de agua mediante su aplicación móvil

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Simas Torreón impulsa la digitalización; invita a liquidar el servicio de agua mediante su aplicación móvil
    La aplicación ya supera más de 10 mil descargas. SANDRA GÓMEZ

La plataforma está activa 24/7 y podrá ser utilizada por los más de 230 mil usuarios del padrón

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón reafirma su estrategia de modernización al promover el uso de su aplicación oficial, la cual supera ya las 10 mil descargas.

Esta plataforma digital se consolida como la vía principal para que los usuarios gestionen y paguen sus recibos de agua con total seguridad, eliminando los traslados y las esperas en ventanillas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-es-sede-de-los-xxiii-juegos-estatales-deportivos-y-culturales-para-adultos-mayores-2026-BO21492605

La herramienta “SIMAS Torreón APP” opera de forma ininterrumpida, las 24 horas del día durante todo el año, y cuenta con versiones gratuitas para sistemas iOS y Android.

Roberto Escalante González, gerente general del organismo, destacó que la plataforma ofrece acceso inmediato a saldos y datos actualizados, facilitando la administración del servicio para los diversos sectores de la ciudad.

“Buscamos ofrecer alternativas que optimicen el tiempo de la ciudadanía, permitiendo realizar trámites desde casa o el trabajo sin contratiempos”, puntualizó el funcionario.

Cabe resaltar que el uso y las actualizaciones de la aplicación no representan costo alguno, manteniendo el compromiso de eficiencia para los más de 230 mil usuarios del padrón, ya sean domésticos, comerciales o industriales.

El registro es sencillo: basta con descargar la App e ingresar el número de contrato —ubicado en los extremos superiores del recibo— y un correo electrónico donde se recibirán los comprobantes.

Es preciso notar que el historial de pagos disponible en la plataforma comienza a registrarse a partir del primer movimiento realizado tras el alta en el sistema. Con estas acciones, Simas Torreón moderniza su atención, brindando soluciones ágiles al alcance de un clic.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pagos
Plataformas Digitales

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


SIMAS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Relevo y futurismo

Relevo y futurismo
true

Dos bancos para los tentáculos de Andy

true

POLITICÓN: Venta de baterías robadas, un mercado negro en expansión en Saltillo

La orden judicial fue emitida dentro de una carpeta de investigación relacionada con un presunto fraude cometido en perjuicio de una institución financiera donde la señalada habría laborado, de acuerdo con información proporcionada por autoridades ministeriales.

Giran orden de aprehensión por fraude de 2.5 mdp contra presunta maestra del Tec Saltillo
José Antonio De León Fahara, conocido como “El Pepe Fahara”, fue detenido en Monterrey y posteriormente presentado ante la autoridad judicial, que resolvió iniciar el proceso penal en su contra.

Vinculan a proceso a saltillense por feminicidio en grado de tentativa en Nuevo León
Las fotografías fueron compartidas por la propia selección uzbeka a través de sus cuentas oficiales.

‘Mucha suerte en el Mundial’; Uzbekistán deja mensaje de agradecimiento a México

El vicepresidente JD Vance llega para hablar con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.

Vance, un escéptico de las guerras extranjeras, es el rostro del acuerdo tentativo de Trump con Irán

El presidente Donald Trump durante su gira europea, donde reconoció que las complejas negociaciones con Irán se prolongarán en el tiempo.

Trump exigió la rendición ‘incondicional’ de Irán, pero se llevó una sorpresa