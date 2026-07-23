Simas Torreón moviliza cuadrillas para reparar socavón en la colonia Dalia
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La Paramunicipal sustituyó un tramo de tubería dañado por desgaste, mientras corporaciones de seguridad y auxilio resguardan la zona para prevenir riesgos
TORREÓN, COAH.- Desde las primeras horas de este jueves, personal operativo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón se desplegó en la colonia La Dalia para dar solución al socavón registrado en dicha zona habitacional.
Según informó la dependencia, las maniobras actuales consisten en la sustitución de un segmento de tubería que sufrió daños estructurales al rebasar su tiempo límite de funcionamiento, lo que provocó el posterior hundimiento de la carpeta asfáltica.
Por instrucción del gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, se llevó a cabo una supervisión técnica inmediata para calcular el periodo exacto que tomará concluir la rehabilitación y la normalización del servicio.
En forma paralela, corporaciones de auxilio y seguridad como la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Vialidad y Protección Civil se presentaron en el perímetro para abanderar la zona y salvaguardar a los transeúntes y automovilistas durante el desarrollo de las obras.
Finalmente, el sistema operador recalcó que continuará actualizando los reportes sobre el progreso de la intervención, reafirmando el compromiso de finalizar las acciones con rapidez para devolver la tranquilidad y el flujo seguro a los habitantes del sector.