SIMAS Torreón moviliza cuadrillas para restablecer suministro de agua en el sector oriente

La interrupción en la operación de este equipo de extracción ha generado bajas presiones y falta temporal del recurso hídrico en las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis, Lomas del Pedregal y áreas colindantes.

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones prioritarias para optimizar el suministro de agua potable en el municipio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón implementa un operativo emergente de reparación en la bomba 27R, localizada en la colonia Fidel Velázquez, la cual detuvo temporalmente su funcionamiento a causa de una falla mecánica originada por la desarticulación de su flecha.

Al respecto, el gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, señaló que las labores técnicas se desarrollan de forma ininterrumpida desde el momento en que se reportó la avería, con el objetivo de rehabilitar e reincorporar el equipo a la red hidráulica en el menor tiempo posible.

Asimismo, detalló que la naturaleza técnica de la descompostura demanda maniobras especializadas y de alta precisión para asegurar que la reactivación del pozo se efectúe bajo condiciones óptimas de seguridad y confiabilidad operativa.

Reconociendo el impacto que la escasez temporal genera en los hogares de este sector, la gerencia general instruyó a las áreas operativas a mantener los trabajos con carácter prioritario para acortar los plazos de intervención y normalizar el servicio a la brevedad.

SIMAS Torreón refrenda su disposición de optimizar los protocolos de atención ante reportes de desabasto, al tiempo que extiende un agradecimiento a la ciudadanía por su comprensión y reitera el compromiso de mantenerla informada sobre el progreso de las obras hasta la recuperación total del caudal.