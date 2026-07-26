SIMAS Torreón moviliza cuadrillas para restablecer suministro de agua en el sector oriente

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    SIMAS Torreón moviliza cuadrillas para restablecer suministro de agua en el sector oriente
    La falla en la bomba 27R provocó bajas presiones y desabasto temporal en las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis, Lomas del Pedregal y sectores aledaños. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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SIMAS Torreón realiza la reparación de la bomba 27R tras una falla mecánica que afecta el suministro de agua en cuatro colonias del municipio

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones prioritarias para optimizar el suministro de agua potable en el municipio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón implementa un operativo emergente de reparación en la bomba 27R, localizada en la colonia Fidel Velázquez, la cual detuvo temporalmente su funcionamiento a causa de una falla mecánica originada por la desarticulación de su flecha.

La interrupción en la operación de este equipo de extracción ha generado bajas presiones y falta temporal del recurso hídrico en las colonias Fidel Velázquez, Plan de San Luis, Lomas del Pedregal y áreas colindantes.

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Al respecto, el gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, señaló que las labores técnicas se desarrollan de forma ininterrumpida desde el momento en que se reportó la avería, con el objetivo de rehabilitar e reincorporar el equipo a la red hidráulica en el menor tiempo posible.

Asimismo, detalló que la naturaleza técnica de la descompostura demanda maniobras especializadas y de alta precisión para asegurar que la reactivación del pozo se efectúe bajo condiciones óptimas de seguridad y confiabilidad operativa.

Reconociendo el impacto que la escasez temporal genera en los hogares de este sector, la gerencia general instruyó a las áreas operativas a mantener los trabajos con carácter prioritario para acortar los plazos de intervención y normalizar el servicio a la brevedad.

SIMAS Torreón refrenda su disposición de optimizar los protocolos de atención ante reportes de desabasto, al tiempo que extiende un agradecimiento a la ciudadanía por su comprensión y reitera el compromiso de mantenerla informada sobre el progreso de las obras hasta la recuperación total del caudal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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