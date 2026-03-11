Simas Torreón se digitaliza: lanza app para pago de recibos

Torreón
/ 11 marzo 2026
    Simas Torreón se digitaliza: lanza app para pago de recibos
    Más de 240 mil cuentas de usuarios podrán realizar pagos a través de la aplicación. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

Agua
Apps

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS

La aplicación opera las 24 horas y está conectada en tiempo real con el sistema de cobranza, lo que permite reflejar de inmediato pagos, ajustes o descuentos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de modernizar la atención y agilizar trámites, el Simas Torreón presentó oficialmente la “SIMAS Torreón App”.

Esta nueva herramienta digital permite a los ciudadanos liquidar su consumo de agua de forma inmediata directamente desde sus dispositivos móviles.

Roberto Escalante, gerente general del sistema, explicó que esta plataforma busca facilitar el cumplimiento de pago para las más de 240 mil cuentas registradas, abarcando sectores domésticos, comerciales e industriales. La aplicación ya se encuentra disponible para su descarga en sistemas iOS y Android.

El funcionario subrayó que la app opera las 24 horas del día y está vinculada en tiempo real con el área de cobranza. Esto garantiza que cualquier ajuste o descuento se refleje al instante.

$!El sistema busca reducir filas en sucursales mediante el uso de herramientas digitales.
El sistema busca reducir filas en sucursales mediante el uso de herramientas digitales. SANDRA GÓMEZ

Para utilizarla, el usuario solo requiere su número de contrato (ubicado en la parte superior del recibo) y un correo electrónico para recibir sus comprobantes.

Un punto relevante es que el uso de la aplicación no genera costos adicionales para el ciudadano. El organismo absorberá la comisión por transacción, que oscila entre los cinco y diez pesos.

Por ahora, la app permite consultar saldos y pagar recibos generados tras el registro, con la posibilidad de añadir funciones de reporte en el futuro.

Finalmente, se anunció que se distribuirán códigos QR en redes sociales para facilitar la descarga, buscando reducir significativamente las filas en las sucursales físicas.

Agua
Apps

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

