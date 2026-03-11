Simas Torreón se digitaliza: lanza app para pago de recibos
La aplicación opera las 24 horas y está conectada en tiempo real con el sistema de cobranza, lo que permite reflejar de inmediato pagos, ajustes o descuentos
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de modernizar la atención y agilizar trámites, el Simas Torreón presentó oficialmente la “SIMAS Torreón App”.
Esta nueva herramienta digital permite a los ciudadanos liquidar su consumo de agua de forma inmediata directamente desde sus dispositivos móviles.
Roberto Escalante, gerente general del sistema, explicó que esta plataforma busca facilitar el cumplimiento de pago para las más de 240 mil cuentas registradas, abarcando sectores domésticos, comerciales e industriales. La aplicación ya se encuentra disponible para su descarga en sistemas iOS y Android.
El funcionario subrayó que la app opera las 24 horas del día y está vinculada en tiempo real con el área de cobranza. Esto garantiza que cualquier ajuste o descuento se refleje al instante.
Para utilizarla, el usuario solo requiere su número de contrato (ubicado en la parte superior del recibo) y un correo electrónico para recibir sus comprobantes.
Un punto relevante es que el uso de la aplicación no genera costos adicionales para el ciudadano. El organismo absorberá la comisión por transacción, que oscila entre los cinco y diez pesos.
Por ahora, la app permite consultar saldos y pagar recibos generados tras el registro, con la posibilidad de añadir funciones de reporte en el futuro.
Finalmente, se anunció que se distribuirán códigos QR en redes sociales para facilitar la descarga, buscando reducir significativamente las filas en las sucursales físicas.