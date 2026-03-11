Simas Torreón se digitaliza: lanza app para pago de recibos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de modernizar la atención y agilizar trámites, el Simas Torreón presentó oficialmente la “SIMAS Torreón App”.

Esta nueva herramienta digital permite a los ciudadanos liquidar su consumo de agua de forma inmediata directamente desde sus dispositivos móviles.

TE PUEDE INTERESAR: Clima pone en jaque a la administración del agua: Rosario Sánchez

Roberto Escalante, gerente general del sistema, explicó que esta plataforma busca facilitar el cumplimiento de pago para las más de 240 mil cuentas registradas, abarcando sectores domésticos, comerciales e industriales. La aplicación ya se encuentra disponible para su descarga en sistemas iOS y Android.

El funcionario subrayó que la app opera las 24 horas del día y está vinculada en tiempo real con el área de cobranza. Esto garantiza que cualquier ajuste o descuento se refleje al instante.