SIMAS Torreón suspenderá labores este lunes por día de asueto; mantendrán guardias operativas

Torreón
/ 31 enero 2026
    Las oficinas administrativas y cajas de cobro del SIMAS Torreón permanecerán cerradas este lunes 02 de febrero con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana. FOTO: SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

El organismo informó que contará con personal de guardia para atender reportes relacionados con el servicio de agua potable y drenaje sanitario durante el día festivo

TORREÓN, COAH.- Con motivo de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana (5 de febrero), el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que el próximo lunes 02 de febrero sus oficinas administrativas y cajas de cobro permanecerán cerradas.

La suspensión de labores aplica tanto para personal de confianza como sindicalizado, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el organismo aseguró que la operatividad de la ciudad no se verá comprometida.

Para garantizar la continuidad de los servicios básicos, el SIMAS contará con personal de guardia distribuido estratégicamente para atender cualquier incidencia o reporte relacionado con las redes de agua potable y drenaje sanitario que pudiera surgir durante el día festivo.

Las actividades en la matriz y sucursales se retomarán de manera normal el martes 03 de febrero en los siguientes horarios:

Matriz Independencia: 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Sucursal Saulo: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Sucursales Abastos, Libertad y Norte: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

El organismo operador recordó a la ciudadanía que la falta de servicio en cajas físicas no es impedimento para realizar pagos, ya que están habilitadas las siguientes opciones:

En línea: A través del sitio oficial pagoenlinea.simastorreon.gob.mx.Establecimientos: Tiendas OXXO, HEB, Circle K, 7-Eleven, Alsuper y Soriana.Cajeros: Módulos de “Auto Pago Digitales” en centros comerciales.

Para reportes ciudadanos, se mantienen abiertos los canales digitales y telefónicos:

WhatsApp: 870 171 41 97Call Center: 871 690 95 95Facebook: SIMAS TORREÓN

