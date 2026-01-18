SISUN moderniza la justicia cívica en Torreón

Torreón se consolida como referente nacional al convertirse en el primer municipio del país en operar con el Sistema Único SISUN, una plataforma digital de vanguardia que moderniza y optimiza la gestión de la justicia cívica. Para este año, la meta es avanzar en su consolidación y fortalecer su operación.

Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal (CJM), destacó que la implementación del SISUN representa un paso importante en la modernización tecnológica, al permitir una gestión integral y un mayor control de las detenciones administrativas y los asuntos viales.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón inicia transición a la CURP Biométrica; será obligatoria en 2026

“El sistema es realmente un avance importante en lo que respecta a la concentración de toda la información de una persona detenida. En Torreón, en el gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González, se hace una gran inversión en temas de seguridad y esta herramienta contribuye a la prevención al poder detectar situaciones en ese sentido”, expresó.