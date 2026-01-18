SISUN moderniza la justicia cívica en Torreón

Torreón
/ 18 enero 2026
    SISUN moderniza la justicia cívica en Torreón
    El SISUN moderniza y optimiza la gestión de la justicia cívica. FOTO: CORTESÍA

Este año se busca consolidar el funcionamiento del sistema

Torreón se consolida como referente nacional al convertirse en el primer municipio del país en operar con el Sistema Único SISUN, una plataforma digital de vanguardia que moderniza y optimiza la gestión de la justicia cívica. Para este año, la meta es avanzar en su consolidación y fortalecer su operación.

Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal (CJM), destacó que la implementación del SISUN representa un paso importante en la modernización tecnológica, al permitir una gestión integral y un mayor control de las detenciones administrativas y los asuntos viales.

“El sistema es realmente un avance importante en lo que respecta a la concentración de toda la información de una persona detenida. En Torreón, en el gobierno del alcalde Román Alberto Cepeda González, se hace una gran inversión en temas de seguridad y esta herramienta contribuye a la prevención al poder detectar situaciones en ese sentido”, expresó.

$!Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal (CJM).
Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal (CJM). FOTO: CORTESÍA

Explicó que el SISUN permite dar seguimiento en tiempo real a cada etapa del proceso del detenido, generando un expediente único digital que puede ser consultado por todas las corporaciones involucradas en faltas administrativas y temas de tránsito.

Además, el modelo tecnológico integra estadísticas actualizadas, mapas de calor y reportes automáticos sobre la incidencia de infracciones, lo que fortalece la capacidad de análisis y la toma de decisiones estratégicas. “Gracias a esta innovación, se asegura un registro preciso, transparente y compartido, que moderniza la operación del CJM en beneficio directo de la ciudadanía”, añadió.

El sistema también permite la identificación de los detenidos mediante bases de datos y muestras biométricas, evitando intentos de suplantación o alteración de identidad.

Rodríguez Romero señaló que el SISUN será compatible con el Registro Nacional de Detenidos y con los sistemas de Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Vialidad, Peritos, así como con corporaciones estatales y federales, lo que fortalecerá la interoperabilidad entre dependencias.

Con estas acciones, la Administración Municipal reafirma su compromiso de innovar en materia de justicia cívica, fortalecer la seguridad y ofrecer un servicio más eficiente y transparente a la ciudadanía.

