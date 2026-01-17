Juventudes participan en la construcción de políticas públicas en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la participación activa de las juventudes en la vida pública del municipio, la Dirección de la Juventud de Torreón sostuvo una reunión de trabajo con las y los integrantes del Cabildo Juvenil 2025, para escuchar, analizar y dar seguimiento a las propuestas presentadas por este órgano consultivo.

Durante el encuentro, el director de la dependencia, Jesús Rogelio Salazar Hernández, destacó que uno de los principales propósitos es consolidar mecanismos reales de participación juvenil que trasciendan lo simbólico y se traduzcan en acciones concretas dentro del plan de trabajo municipal.

El funcionario reconoció el entusiasmo, la disposición y el compromiso mostrados por las y los jóvenes integrantes del Cabildo Juvenil, y subrayó la importancia de generar espacios permanentes de diálogo que les permitan involucrarse activamente en la toma de decisiones del Ayuntamiento.