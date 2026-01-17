Juventudes participan en la construcción de políticas públicas en Torreón
La Dirección de la Juventud analiza propuestas del Cabildo Juvenil 2025 para integrarlas al plan de trabajo municipal
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la participación activa de las juventudes en la vida pública del municipio, la Dirección de la Juventud de Torreón sostuvo una reunión de trabajo con las y los integrantes del Cabildo Juvenil 2025, para escuchar, analizar y dar seguimiento a las propuestas presentadas por este órgano consultivo.
Durante el encuentro, el director de la dependencia, Jesús Rogelio Salazar Hernández, destacó que uno de los principales propósitos es consolidar mecanismos reales de participación juvenil que trasciendan lo simbólico y se traduzcan en acciones concretas dentro del plan de trabajo municipal.
El funcionario reconoció el entusiasmo, la disposición y el compromiso mostrados por las y los jóvenes integrantes del Cabildo Juvenil, y subrayó la importancia de generar espacios permanentes de diálogo que les permitan involucrarse activamente en la toma de decisiones del Ayuntamiento.
Salazar Hernández señaló que, por indicaciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, el Cabildo Juvenil no debe limitarse a una experiencia de una sola jornada, sino convertirse en un ejercicio continuo de colaboración entre las y los jóvenes y los servidores públicos en funciones.
Asimismo, explicó que la meta es que las propuestas presentadas sean evaluadas con seriedad y, en la medida de lo posible, integradas a políticas públicas que impacten de manera positiva en distintos sectores de la sociedad, atendiendo áreas de oportunidad para el desarrollo integral de las juventudes en Torreón.
Entre los principales ejes abordados por el Cabildo Juvenil se encuentran el impulso a la cultura y el deporte, el altruismo, la inclusión social, la promoción de la equidad de género, el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.
La Administración Municipal reiteró su compromiso de seguir generando espacios de participación activa, diálogo abierto y colaboración constante con las y los jóvenes torreonenses, reconociéndolos como actores clave en la construcción del presente y futuro del municipio.