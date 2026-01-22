SNTSS Sección XII Laguna impulsa la unidad sindical con actividades deportivas y de integración

Torreón
/ 22 enero 2026
    SNTSS Sección XII Laguna impulsa la unidad sindical con actividades deportivas y de integración
    Torneos relámpago de básquetbol y voleibol forman parte de las acciones estatales que buscan fomentar la sana competencia y el trabajo en equipo. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El SNTSS Sección XII organizará en La Laguna actividades deportivas y de integración para fortalecer la unidad sindical y la convivencia entre trabajadores

TORREÓN, COAH.- Buscando fortalecer la unidad sindical y la convivencia entre trabajadores, el SNTSS Sección XII llevará a cabo en La Laguna diversas actividades deportivas y de integración que contribuyan a un ambiente laboral armónico.

Dichas acciones buscan impulsar el reconocimiento de los logros colectivos, generando espacios donde la participación y la sana competencia sean motores de motivación para todos los trabajadores.

Estas actividades se llevan a cabo a nivel estatal, donde trabajadores sindicalizados de las diferentes áreas pueden mejorar la comunicación dentro de la institución y compartir experiencias, recalcó el secretario general, doctor Anastacio Gómez.

Con mucho entusiasmo, estos torneos relámpago de básquetbol y voleibol se llevan a cabo a nivel estatal, buscando inspirar a los participantes a superar retos personales y celebrar juntos los logros obtenidos.

A nivel local, el dirigente sindical, Rafael Ortega Solís, dijo que los juegos que se celebren aquí el sábado 31 de enero en la Unidad Deportiva Nazario Ortiz Garza no solo representan una oportunidad para competir y demostrar habilidades deportivas, sino que también son un espacio para fortalecer la unidad sindical.

Temas


Salud
Sindicatos

Localizaciones


Coahuila
Torreón
Región Laguna

Organizaciones


IMSS

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

