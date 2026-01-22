SNTSS Sección XII Laguna impulsa la unidad sindical con actividades deportivas y de integración

TORREÓN, COAH.- Buscando fortalecer la unidad sindical y la convivencia entre trabajadores, el SNTSS Sección XII llevará a cabo en La Laguna diversas actividades deportivas y de integración que contribuyan a un ambiente laboral armónico.

Dichas acciones buscan impulsar el reconocimiento de los logros colectivos, generando espacios donde la participación y la sana competencia sean motores de motivación para todos los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tiendas quieren los saltillenses en 2026? Zara y Chedraui encabezan preferencias

Estas actividades se llevan a cabo a nivel estatal, donde trabajadores sindicalizados de las diferentes áreas pueden mejorar la comunicación dentro de la institución y compartir experiencias, recalcó el secretario general, doctor Anastacio Gómez.

Con mucho entusiasmo, estos torneos relámpago de básquetbol y voleibol se llevan a cabo a nivel estatal, buscando inspirar a los participantes a superar retos personales y celebrar juntos los logros obtenidos.

A nivel local, el dirigente sindical, Rafael Ortega Solís, dijo que los juegos que se celebren aquí el sábado 31 de enero en la Unidad Deportiva Nazario Ortiz Garza no solo representan una oportunidad para competir y demostrar habilidades deportivas, sino que también son un espacio para fortalecer la unidad sindical.