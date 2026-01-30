El reto del Congreso: fortalecer la democracia

Esta semana, en el marco de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sostuvimos un espacio de diálogo, análisis y reflexión responsable sobre los temas que marcarán el próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el próximo domingo en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Durante este encuentro, con la presencia del presidente nacional, Jorge Romero Herrera, y nuestro coordinador parlamentario de Acción Nacional, el diputado Elías Lixa Abimerhi, realizamos una revisión profunda de los temas que estarán sobre la mesa en los próximos meses.

En este contexto, destaca la posibilidad de que se discuta una reforma electoral. Cualquier modificación al sistema electoral debe construirse con reglas claras, con la inclusión de todas las voces y con un objetivo superior: fortalecer la democracia, proteger el voto ciudadano y garantizar elecciones libres, equitativas e imparciales.

En México, millones de ciudadanas y ciudadanos sin afiliación política participan en los procesos electorales con la convicción de que su voto sea tomado en cuenta en la toma de decisiones. Por ellos, y por nuestra democracia, debemos evitar cualquier reforma que implique retrocesos en la construcción de la vida institucional del país.

El próximo periodo ordinario también traerá decisiones de enorme relevancia institucional, como la renovación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral y la designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación. Se trata de determinaciones que exigen perfiles técnicos, independientes y con un compromiso absoluto con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Acción Nacional impulsará temas que interesan a la nación en seguridad y justicia, combate a la corrupción, desarrollo económico, medio ambiente, entre muchos otros.

Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, mi deber es conducir estos debates con responsabilidad, apertura y visión de Estado. México necesita acuerdos, instituciones sólidas y un Congreso que esté a la altura de su responsabilidad histórica.

Fortalecer la democracia y garantizar condiciones de justicia, legalidad y estabilidad para todas y todos los mexicanos será uno de los mayores retos del próximo periodo de sesiones. En Acción Nacional somos plenamente conscientes de esa responsabilidad y la asumimos con convicción, compromiso y una profunda vocación democrática al servicio del país.

*Diputada Federal