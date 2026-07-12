Supervisa DIF Torreón atención a menores de Casa Hogar

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de supervisar la atención integral y promover el bienestar de los menores bajo resguardo institucional, la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, realizó una visita de supervisión y convivencia a las instalaciones de Casa Hogar. Durante el recorrido, dialogó con las niñas, niños y adolescentes residentes para conocer sus inquietudes. Además, supervisó personalmente las actividades recreativas y formativas que se implementan durante el periodo vacacional de verano.

Bremer de Cepeda destacó la importancia de mantener una relación cercana con los menores. Aseguró que este acercamiento fortalece las acciones encaminadas a brindarles un entorno seguro y afectivo. ”Cada visita representa una oportunidad para convivir con nuestras niñas, niños y adolescentes. En DIF Torreón trabajamos para que crezcan en un ambiente de cariño, protección y oportunidades que les permitan construir un mejor futuro”, señaló. Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, informó que, por instrucciones del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el organismo mantiene vigilancia y atención permanente en sus centros asistenciales.

Explicó que la programación de verano incluye actividades diseñadas para favorecer el desarrollo físico, emocional y social de los residentes. Martínez Valdés recordó que Casa Hogar funciona como un espacio de protección y restitución de derechos para menores que, por diversas circunstancias, requieren cuidados especializados. Indicó que el centro ofrece alojamiento, alimentación, atención médica, apoyo psicológico, acompañamiento educativo y actividades formativas y recreativas. Agregó que las personas interesadas en conocer los programas y servicios asistenciales del DIF Torreón pueden acudir a Ciudad DIF, ubicada en calzada de los Continentes número 500, en el fraccionamiento Las Etnias, o solicitar información al teléfono 871 229 3300.