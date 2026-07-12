Supervisa DIF Torreón atención a menores de Casa Hogar

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    Supervisa DIF Torreón atención a menores de Casa Hogar
    Las actividades del periodo vacacional buscan fortalecer el desarrollo académico, emocional y social de las niñas, niños y adolescentes que permanecen bajo resguardo institucional. CORTESÍA
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La presidenta honoraria del organismo recorrió las instalaciones para conocer las actividades de verano y dialogar con niñas, niños y adolescentes bajo resguardo

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de supervisar la atención integral y promover el bienestar de los menores bajo resguardo institucional, la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, realizó una visita de supervisión y convivencia a las instalaciones de Casa Hogar.

Durante el recorrido, dialogó con las niñas, niños y adolescentes residentes para conocer sus inquietudes. Además, supervisó personalmente las actividades recreativas y formativas que se implementan durante el periodo vacacional de verano.

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Bremer de Cepeda destacó la importancia de mantener una relación cercana con los menores. Aseguró que este acercamiento fortalece las acciones encaminadas a brindarles un entorno seguro y afectivo.

”Cada visita representa una oportunidad para convivir con nuestras niñas, niños y adolescentes. En DIF Torreón trabajamos para que crezcan en un ambiente de cariño, protección y oportunidades que les permitan construir un mejor futuro”, señaló.

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, informó que, por instrucciones del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, el organismo mantiene vigilancia y atención permanente en sus centros asistenciales.

$!Durante la visita, la presidenta honoraria del DIF Torreón convivió con los menores para conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes.
Durante la visita, la presidenta honoraria del DIF Torreón convivió con los menores para conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes. CORTESÍA

Explicó que la programación de verano incluye actividades diseñadas para favorecer el desarrollo físico, emocional y social de los residentes.

Martínez Valdés recordó que Casa Hogar funciona como un espacio de protección y restitución de derechos para menores que, por diversas circunstancias, requieren cuidados especializados. Indicó que el centro ofrece alojamiento, alimentación, atención médica, apoyo psicológico, acompañamiento educativo y actividades formativas y recreativas.

Agregó que las personas interesadas en conocer los programas y servicios asistenciales del DIF Torreón pueden acudir a Ciudad DIF, ubicada en calzada de los Continentes número 500, en el fraccionamiento Las Etnias, o solicitar información al teléfono 871 229 3300.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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