Suspende Conagua flujo de Agua Saludable por trabajos; afectará suministro en centro y norte de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 23 enero 2026
    Suspende Conagua flujo de Agua Saludable por trabajos; afectará suministro en centro y norte de Torreón
    SIMAS Torreón informó que los trabajos de interconexión de Agua Saludable para La Laguna generarán afectaciones temporales en el suministro de agua potable. FOTO: SANDRA GÓMEZ

La suspensión temporal provocará baja presión y falta de agua en el primer cuadro y en colonias del norte de la ciudad a partir del domingo 25 de enero

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que, debido a la suspensión de la operación de Agua Saludable para La Laguna (ASL) por parte de Conagua, a partir de las 8:00 de la mañana del próximo domingo 25 de enero, el primer cuadro de la ciudad, así como la zona norte, desde la colonia Vista Hermosa hasta Residencial Santa Bárbara, presentarán afectaciones en el suministro de agua potable.

TE PUEDE INTERESAR: Analiza UTC impacto en su comunidad universitaria de recortes en General Motors

La interrupción de Agua Saludable fue anunciada por Conagua al SIMAS Torreón, gracias a la estrecha colaboración que existe entre ambas instancias, y se llevará a cabo por trabajos de interconexión en las líneas de conducción del líquido, por lo que se registrará baja presión y falta de agua en algunos puntos de los sectores señalados.

SIMAS Torreón exhorta a los habitantes del primer cuadro y de la zona norte a tomar las precauciones necesarias y a hacer un uso responsable del líquido, con el fin de contar con agua para sus tareas básicas.

El organismo operador estará monitoreando las áreas en cuestión para abastecer del vital líquido, a través de pipas, en donde sea necesario durante el tiempo en que Conagua lleve a cabo sus trabajos, por lo que agradece a los usuarios su comprensión ante esta eventualidad ajena al SIMAS.

Finalmente, se pone a disposición de la ciudadanía la línea de WhatsApp 870 171 41 97, el teléfono del Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y la página de Facebook SIMAS Torreón para recibir reportes, dudas y comentarios.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Agua Saludable

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


Conagua

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Torreón: Actos vergonzosos

Torreón: Actos vergonzosos
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
El empresario Carlos Slim reavivó el debate sobre el sistema de pensiones en México al sugerir que los adultos mayores continúen trabajando hasta los 75 años y que los apoyos como la Pensión del Bienestar y la jubilación del IMSS sean replanteados.

Carlos Slim desea que eliminen la Pensión del Bienestar e IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar trabajando hasta los 75 años
El ingreso del frente frío número 30, asociado a la tercera tormenta invernal, podría provocar temperaturas cercanas a los 0 grados al inicio de la próxima semana.

Mejoran temperaturas en Saltillo, pero se mantiene operativo invernal por próximos frentes fríos
La primera etapa contempla cinco rutas alimentadoras que conectarán colonias del sur y norte de la ciudad con los ejes troncales del sistema.

Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027
En una noche cualquiera, innumerables adolescentes confían en chatbots de inteligencia artificial.

Opinión: Los adolescentes utilizan chatbots como terapeutas y eso es alarmante
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?