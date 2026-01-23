Suspende Conagua flujo de Agua Saludable por trabajos; afectará suministro en centro y norte de Torreón

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón informó que, debido a la suspensión de la operación de Agua Saludable para La Laguna (ASL) por parte de Conagua, a partir de las 8:00 de la mañana del próximo domingo 25 de enero, el primer cuadro de la ciudad, así como la zona norte, desde la colonia Vista Hermosa hasta Residencial Santa Bárbara, presentarán afectaciones en el suministro de agua potable.

La interrupción de Agua Saludable fue anunciada por Conagua al SIMAS Torreón, gracias a la estrecha colaboración que existe entre ambas instancias, y se llevará a cabo por trabajos de interconexión en las líneas de conducción del líquido, por lo que se registrará baja presión y falta de agua en algunos puntos de los sectores señalados.

SIMAS Torreón exhorta a los habitantes del primer cuadro y de la zona norte a tomar las precauciones necesarias y a hacer un uso responsable del líquido, con el fin de contar con agua para sus tareas básicas.

El organismo operador estará monitoreando las áreas en cuestión para abastecer del vital líquido, a través de pipas, en donde sea necesario durante el tiempo en que Conagua lleve a cabo sus trabajos, por lo que agradece a los usuarios su comprensión ante esta eventualidad ajena al SIMAS.

Finalmente, se pone a disposición de la ciudadanía la línea de WhatsApp 870 171 41 97, el teléfono del Call Center 871 690 95 95, el conmutador 871 749 17 00 y la página de Facebook SIMAS Torreón para recibir reportes, dudas y comentarios.