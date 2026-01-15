Taxistas de Torreón protestan por tarifas y regulación de plataformas

Torreón
/ 15 enero 2026
    Taxistas de Torreón protestan por tarifas y regulación de plataformas
    Conductores de taxi recorrieron el centro de Torreón para visibilizar su inconformidad por la competencia de las plataformas digitales. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El gremio exige un ajuste en los precios del servicio y mayor control sobre Uber y Didi, a las que acusan de operar sin las mismas obligaciones legales

TORREÓN, COAH.- Taxistas de distintas líneas de la ciudad realizaron una manifestación para exigir un incremento en las tarifas del servicio y una mayor regulación a las plataformas digitales de transporte como Uber y Didi, a las que acusan de operar en condiciones de competencia desleal.

Durante la protesta, los conductores recorrieron las principales avenidas del centro con el objetivo de visibilizar su situación ante la ciudadanía y los medios de comunicación, en un contexto marcado por el aumento en los costos de operación y las secuelas económicas que dejó la pandemia.

$!La caravana de taxis avanzó por las principales avenidas como parte de la jornada de protesta.
La caravana de taxis avanzó por las principales avenidas como parte de la jornada de protesta. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Miguel Ángel Hernández, chofer de la línea Mandarinas, explicó que la principal preocupación del gremio es la falta de supervisión efectiva sobre las unidades de plataforma. Aclaró que no buscan eliminar la competencia, sino que todos los prestadores del servicio cumplan con las mismas obligaciones legales y estándares de seguridad.

De acuerdo con los manifestantes, en Torreón circulan alrededor de ocho mil vehículos que operan mediante aplicaciones, pero menos de 400 estarían debidamente registrados ante las autoridades. Esta situación, señalaron, contrasta con las cerca de cinco a seis mil unidades de taxi concesionadas que sí cumplen con los requisitos oficiales.

Los taxistas advirtieron que esta disparidad ha reducido de manera drástica sus ingresos, al grado de perder entre el 60 y el 70 por ciento de sus percepciones, lo que ha obligado a muchos choferes a disminuir sus jornadas, abandonar el oficio o buscar empleos alternativos.

$!Voceros del gremio recalcaron que buscan equidad y seguridad para usuarios y operadores.
Voceros del gremio recalcaron que buscan equidad y seguridad para usuarios y operadores. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Además del impacto económico, el gremio subrayó que la falta de regulación representa un riesgo para los usuarios, ya que no existe una instancia clara a la cual recurrir en caso de incidentes con unidades que no forman parte de un padrón oficial. Consideran que una mayor supervisión fortalecería la confianza ciudadana y contribuiría a prevenir abusos en el servicio de transporte.

Temas


protestas
taxistas
tarifas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

