Taxistas de Torreón protestan por tarifas y regulación de plataformas
El gremio exige un ajuste en los precios del servicio y mayor control sobre Uber y Didi, a las que acusan de operar sin las mismas obligaciones legales
TORREÓN, COAH.- Taxistas de distintas líneas de la ciudad realizaron una manifestación para exigir un incremento en las tarifas del servicio y una mayor regulación a las plataformas digitales de transporte como Uber y Didi, a las que acusan de operar en condiciones de competencia desleal.
Durante la protesta, los conductores recorrieron las principales avenidas del centro con el objetivo de visibilizar su situación ante la ciudadanía y los medios de comunicación, en un contexto marcado por el aumento en los costos de operación y las secuelas económicas que dejó la pandemia.
Miguel Ángel Hernández, chofer de la línea Mandarinas, explicó que la principal preocupación del gremio es la falta de supervisión efectiva sobre las unidades de plataforma. Aclaró que no buscan eliminar la competencia, sino que todos los prestadores del servicio cumplan con las mismas obligaciones legales y estándares de seguridad.
De acuerdo con los manifestantes, en Torreón circulan alrededor de ocho mil vehículos que operan mediante aplicaciones, pero menos de 400 estarían debidamente registrados ante las autoridades. Esta situación, señalaron, contrasta con las cerca de cinco a seis mil unidades de taxi concesionadas que sí cumplen con los requisitos oficiales.
Los taxistas advirtieron que esta disparidad ha reducido de manera drástica sus ingresos, al grado de perder entre el 60 y el 70 por ciento de sus percepciones, lo que ha obligado a muchos choferes a disminuir sus jornadas, abandonar el oficio o buscar empleos alternativos.
Además del impacto económico, el gremio subrayó que la falta de regulación representa un riesgo para los usuarios, ya que no existe una instancia clara a la cual recurrir en caso de incidentes con unidades que no forman parte de un padrón oficial. Consideran que una mayor supervisión fortalecería la confianza ciudadana y contribuiría a prevenir abusos en el servicio de transporte.