Taxistas de Torreón protestan por tarifas y regulación de plataformas

TORREÓN, COAH.- Taxistas de distintas líneas de la ciudad realizaron una manifestación para exigir un incremento en las tarifas del servicio y una mayor regulación a las plataformas digitales de transporte como Uber y Didi, a las que acusan de operar en condiciones de competencia desleal.

Durante la protesta, los conductores recorrieron las principales avenidas del centro con el objetivo de visibilizar su situación ante la ciudadanía y los medios de comunicación, en un contexto marcado por el aumento en los costos de operación y las secuelas económicas que dejó la pandemia.

