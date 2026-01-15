Lanzan en Coahuila convocatoria Posible 2026 para impulsar el emprendimiento

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT), con sede en Saltillo, fue escenario del lanzamiento local de la convocatoria Posible 2026, un programa de alcance nacional impulsado por Fundación Televisa, dirigido a personas emprendedoras que buscan desarrollar o escalar proyectos con impacto económico y social.

Posible es una iniciativa que brinda herramientas, capacitación y acompañamiento para fortalecer modelos de negocio, con el objetivo de democratizar el emprendimiento en México. El programa incorpora herramientas de inteligencia artificial para ofrecer retroalimentación personalizada, evaluar la viabilidad de los proyectos y facilitar procesos de mentoría.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, residentes en México, que cuenten con una idea de negocio en etapa de creación o desarrollo, o que ya tengan un proyecto y busquen hacerlo crecer, con un enfoque en la solución de problemáticas del país.

Durante el lanzamiento participó Marisol Contreras, del Instituto Centro Cultural Hanyu, quien compartió su experiencia como integrante de Posible 2021. Señaló que el acompañamiento que ofrece el programa representa una extensión natural del trabajo previo de investigación y desarrollo que realizan diversas instituciones, al permitir que las ideas se concreten en proyectos productivos con impacto en la comunidad.

Explicó que Posible no es un programa de financiamiento directo, sino que se centra en mentorías, asesoría y coaching, orientados a fortalecer las capacidades de quienes emprenden y a guiarlos sobre las distintas opciones existentes para acceder a recursos financieros.

“El programa de Posible está enfocado en mentorías, es decir, coaching, asesoría, y no es como tal un programa donde te van a dar un financiamiento económico, pero sí te pueden apoyar para explicarte dónde lo puedes obtener”, señaló.

Destacó que, desde su experiencia como emprendedora, el acompañamiento y la asesoría especializada han resultado incluso más valiosos que el apoyo económico, al permitir tomar decisiones informadas y consolidar proyectos a largo plazo.

El registro para la convocatoria Posible 2026 estará abierto del 15 de enero al 3 de mayo. Posteriormente, entre mayo y junio se realizará una primera evaluación de los modelos de negocio, y en julio se darán a conocer los resultados. Las y los seleccionados participarán en un campamento presencial en septiembre, que consistirá en cinco días de preparación intensiva con talleres, capacitación, mentorías especializadas y vinculación con aliados del ecosistema emprendedor a nivel nacional.