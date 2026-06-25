Tecnología de videovigilancia en Torreón permite recuperar vehículo robado tras operativo interinstitucional (video)

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    Tecnología de videovigilancia en Torreón permite recuperar vehículo robado tras operativo interinstitucional (video)
    La camioneta fue localizada en la colonia Centro, donde agentes confirmaron el reporte de robo antes de asegurar la unidad. CORTESÍA

El sistema de monitoreo del C2 permitió rastrear una camioneta robada en Saltillo hasta localizarla en la colonia Centro

TORREÓN, COAH.- El sistema de videovigilancia de Torreón, reforzado recientemente con tecnología de última generación, permitió recuperar una camioneta con reporte de robo mediante un operativo coordinado que integró drones, nidos automatizados y cámaras inteligentes enlazadas al Centro de Control y Comando (C2).

El operativo inició el pasado 18 de junio, luego de que las autoridades recibieran una alerta desde Saltillo por el robo de una camioneta tipo van. De acuerdo con las primeras investigaciones, la unidad se dirigía hacia Torreón. Ante el aviso, las corporaciones de seguridad activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y seguimiento.

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La estrategia permitió que el sistema de videovigilancia, enlazado en tiempo real con la red de drones desplegados en distintos puntos de la ciudad, rastreara la unidad sospechosa.

Posteriormente, los agentes localizaron la camioneta Toyota color ocre, estacionada y sin ocupantes en las inmediaciones de la colonia Centro. Tras verificar las placas, confirmaron que contaba con reporte de robo. Una vez ubicado el vehículo, unidades operativas en tierra acudieron al sitio para asegurarlo.

El caso puso a prueba el modelo de vigilancia que combina monitoreo aéreo y la respuesta de los elementos en campo. La integración de herramientas tecnológicas y el seguimiento desde el C2 permitió una reacción coordinada, incluso en un hecho originado fuera del municipio.

La Dirección de Seguridad Pública de Torreón destacó que estas herramientas forman parte de su estrategia diaria de vigilancia y fortalecen la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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