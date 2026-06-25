Tecnología de videovigilancia en Torreón permite recuperar vehículo robado tras operativo interinstitucional (video)

TORREÓN, COAH.- El sistema de videovigilancia de Torreón, reforzado recientemente con tecnología de última generación, permitió recuperar una camioneta con reporte de robo mediante un operativo coordinado que integró drones, nidos automatizados y cámaras inteligentes enlazadas al Centro de Control y Comando (C2). El operativo inició el pasado 18 de junio, luego de que las autoridades recibieran una alerta desde Saltillo por el robo de una camioneta tipo van. De acuerdo con las primeras investigaciones, la unidad se dirigía hacia Torreón. Ante el aviso, las corporaciones de seguridad activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y seguimiento.

La estrategia permitió que el sistema de videovigilancia, enlazado en tiempo real con la red de drones desplegados en distintos puntos de la ciudad, rastreara la unidad sospechosa. Posteriormente, los agentes localizaron la camioneta Toyota color ocre, estacionada y sin ocupantes en las inmediaciones de la colonia Centro. Tras verificar las placas, confirmaron que contaba con reporte de robo. Una vez ubicado el vehículo, unidades operativas en tierra acudieron al sitio para asegurarlo.

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El caso puso a prueba el modelo de vigilancia que combina monitoreo aéreo y la respuesta de los elementos en campo. La integración de herramientas tecnológicas y el seguimiento desde el C2 permitió una reacción coordinada, incluso en un hecho originado fuera del municipio. La Dirección de Seguridad Pública de Torreón destacó que estas herramientas forman parte de su estrategia diaria de vigilancia y fortalecen la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

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