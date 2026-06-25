En Torreón, jubilados de CFE intensifican protestas contra reducción de pensiones

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    En Torreón, jubilados de CFE intensifican protestas contra reducción de pensiones
    Jubilados y pensionados de la CFE se manifestaron en el cruce de las avenidas Juárez y Cuauhtémoc, donde reiteraron que continuarán con acciones legales y protestas mientras no se revierta el recorte a sus pensiones. SANDRA GÓMEZ

Los afectados denuncian la aplicación retroactiva de un decreto federal que ha reducido sus ingresos durante las últimas cinco catorcenas y mantienen recursos de amparo

TORREÓN, COAH.- Un grupo de jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se congregó nuevamente en Torreón para demandar el restablecimiento íntegro de sus pensiones.

Los inconformes señalan como arbitraria la implementación de un decreto federal que topa sus percepciones al 50 por ciento del salario presidencial y que, aseguran, se aplica de manera retroactiva.

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La movilización tuvo lugar en el cruce de las avenidas Juárez y Cuauhtémoc. Ahí, los extrabajadores manifestaron su rechazo a la disminución de sus pagos y pidieron a las autoridades federales revertir la medida, al considerar que vulnera sus derechos.

Donato Ayala Espino, vocero de los afectados, informó que el gremio ha interpuesto diversos recursos de amparo ante instancias judiciales. Argumentó que la normativa afecta prestaciones obtenidas tras décadas de trayectoria laboral.

De acuerdo con los manifestantes, el recorte se ha aplicado durante las últimas cinco catorcenas, lo que ha generado una severa afectación en el presupuesto familiar de decenas de hogares que dependen de esos ingresos.

“Se incluyó un artículo que establece la retroactividad de esta norma. Se puede legislar hacia el futuro, pero es inadmisible que afecten derechos adquiridos con leyes nuevas”, enfatizó Ayala Espino durante la manifestación.

Los jubilados sostienen que esta política transgrede los principios legales que protegen el patrimonio de los trabajadores en retiro. Por ello, advirtieron que continuarán con la vía jurídica y las protestas hasta lograr que se respeten sus pensiones originales. Además, anunciaron que mantendrán cierres en puntos estratégicos de la ciudad si no obtienen una resolución favorable.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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