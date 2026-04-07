Todo listo en Torreón para la muestra militar ‘La Gran Fuerza de México’

El protocolo de apertura incluirá un sobrevuelo de gala por parte de unidades de la Fuerza Aérea, programado para iniciar en punto de las 9:00 horas sobre el recinto ferial.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de estrechar lazos con la sociedad civil, la Secretaría de la Defensa Nacional inaugurará este miércoles 8 de abril la exposición “La Gran Fuerza de México” en Torreón .

La ceremonia será enmarcada por el vuelo de tres aeronaves de entrenamiento avanzado Texan T-6C. Estos aviones son reconocidos por su tecnología que permite vuelos visuales y por instrumentos, siendo piezas clave en la capacitación de los cuadros militares.

Su presencia en la región representa un evento inédito que resalta la importancia de la plaza lagunera para las autoridades federales.

Responsables del Escuadrón Aéreo 205 serán los ejecutores de estas maniobras, las cuales podrán apreciarse desde diversos sectores colindantes al Centro de Convenciones.

Esta participación busca proyectar la modernización y el nivel de preparación que poseen actualmente los pilotos mexicanos en tareas de seguridad y soberanía.

En el interior del recinto, la oferta educativa y técnica será vasta. Los asistentes encontrarán desde vehículos tácticos hasta un helicóptero y material de comunicación avanzada. Personal especializado de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano estará disponible para orientar a los jóvenes sobre las carreras militares, becas y el servicio a la patria.

La exposición mantendrá un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, permaneciendo vigente hasta el 4 de mayo. La entrada es gratuita, reafirmando el compromiso de las Fuerzas Armadas por generar espacios de convivencia familiar y fomento a los valores cívicos entre la población de Coahuila y Durango.