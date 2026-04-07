Todo listo en Torreón para la muestra militar ‘La Gran Fuerza de México’

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Torreón
/ 7 abril 2026
    Todo listo en Torreón para la muestra militar ‘La Gran Fuerza de México’
    En el recinto se exhibirán vehículos tácticos, un helicóptero y equipo de comunicación como parte de la muestra dirigida al público. SANDRA GÓMEZ

El evento está programado para iniciar el miércoles 8 de abril a las 09:00 horas, con el sobrevuelo de aeronaves como parte de la ceremonia de inauguración

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de estrechar lazos con la sociedad civil, la Secretaría de la Defensa Nacional inaugurará este miércoles 8 de abril la exposición “La Gran Fuerza de México” en Torreón.

El protocolo de apertura incluirá un sobrevuelo de gala por parte de unidades de la Fuerza Aérea, programado para iniciar en punto de las 9:00 horas sobre el recinto ferial.

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La ceremonia será enmarcada por el vuelo de tres aeronaves de entrenamiento avanzado Texan T-6C. Estos aviones son reconocidos por su tecnología que permite vuelos visuales y por instrumentos, siendo piezas clave en la capacitación de los cuadros militares.

Su presencia en la región representa un evento inédito que resalta la importancia de la plaza lagunera para las autoridades federales.

Responsables del Escuadrón Aéreo 205 serán los ejecutores de estas maniobras, las cuales podrán apreciarse desde diversos sectores colindantes al Centro de Convenciones.

Esta participación busca proyectar la modernización y el nivel de preparación que poseen actualmente los pilotos mexicanos en tareas de seguridad y soberanía.

En el interior del recinto, la oferta educativa y técnica será vasta. Los asistentes encontrarán desde vehículos tácticos hasta un helicóptero y material de comunicación avanzada. Personal especializado de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano estará disponible para orientar a los jóvenes sobre las carreras militares, becas y el servicio a la patria.

La exposición mantendrá un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, permaneciendo vigente hasta el 4 de mayo. La entrada es gratuita, reafirmando el compromiso de las Fuerzas Armadas por generar espacios de convivencia familiar y fomento a los valores cívicos entre la población de Coahuila y Durango.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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