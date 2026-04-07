Arranca retiro de unidades ‘chatarra’ de transporte en Ramos Arizpe

Antonio Trejo, regidor de la Comisión de Transporte, explicó que, tras meses de prórrogas, se ha tomado la decisión de actuar contra quienes ignoraron las recomendaciones técnicas. El objetivo central es garantizar que los ciudadanos cuenten con un servicio de movilidad digno.

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe inició formalmente un operativo para retirar de circulación las unidades de transporte público que no cumplen con los estándares de seguridad. La movilización se concentró sobre el bulevar Plan de Guadalupe, justo frente al Hospital Ixtlero.

“Arranca este operativo por parte de la Dirección de Transportes, donde los que no cumplieron van a ser retirados de circulación”, afirmó Trejo respecto a las unidades detectadas en mal estado durante las supervisiones aleatorias previas.

Dentro del protocolo de supervisión, las autoridades establecieron un periodo de gracia para fallas que no pongan en riesgo inmediato al usuario. Las unidades con malas condiciones mecánicas cuentan con un plazo de 90 días para ser reparadas.

“Durante los tres primeros meses se les hicieron observaciones a cada uno de los vehículos que se supervisaron de manera aleatoria; se les entregaron las recomendaciones a los concesionarios”, detalló Trejo sobre el acompañamiento brindado antes del retiro.

Sin embargo, el regidor puntualizó que existen casos donde el deterioro físico y mecánico de las unidades es irreversible. “Había algunas unidades que ya eran de imposible solución y son las que se retiran”, sentenció el funcionario municipal.

Al ser cuestionado sobre los motivos del incumplimiento, el regidor atribuyó la situación a la falta de inversión por parte de los dueños. “Son temas de recursos, inminentemente; debe ser un tema económico porque se necesita inversión”, reconoció.

Trejo destacó que el ajuste de tarifas autorizado anteriormente tenía como propósito facilitar estas mejoras mecánicas. “Recordemos que en diciembre se ajustó la tarifa para que con eso ellos pudiesen subsanar esos pendientes”, puntualizó durante la entrevista.