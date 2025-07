Torreón: a 12 meses de su desaparición, la familia de Pablo Jared no pierde la esperanza de encontrarlo

El 30 de julio de 2024, el joven de entonces 23 años salió a las 8:00 horas en un vehículo Volkswagen Saveiro blanco, modelo 2022, con placas FL-5440-D de Coahuila, propiedad de la empresa DRG Services & Solutions.

“Después me envió un mensaje de voz, que es el último que tengo de él. A las 9:30 le mandé mensaje y no contestó; a las 12:00 lo llamé y tampoco; a las 14:30 volví a marcar y nada. Entonces me preocupé porque él no es así, siempre está al pendiente”, relató la entrevistada.

Fue hasta las 16:00 horas que se comunicaron con la empresa para pedir un número personal, pues el de trabajo no respondía.

Media hora después, Aidde Vallejo, quien también trabajó para DRG y tenía conocidos, se enteró de la desaparición y avisó a la familia.

“Se me vino el mundo encima. Mi hija me dijo que debía presentar la denuncia por desaparición. Desde entonces mi vida cambió. Fuimos rumbo a Químicas del Rey, llegamos y no encontramos nada”, compartió.

TE PUEDE INTERESAR: Región Laguna: Presa Lázaro Cárdenas sigue recibiendo escurrimientos de los ríos Ramos y Oro

EL MISTERIOSO DESVÍO

La camioneta que conducía Pablo Jared cambió drásticamente su ruta y velocidad al llegar a un retén policial en La Concha, Torreón.

“Iba a 100 km/h según el GPS, llegó al retén, de ahí avanzó solo a 40 km/h y se desvió hacia El Albia, un camino que él no solía tomar, pues era la cuarta vez que iba a Químicas y esa no era su ruta”, explicó.

La unidad fue encontrada al día siguiente con apoyo de una avioneta. Su última ubicación fue en Tlahualilo, Durango, cerca del ejido El Porvenir, aproximadamente a las 9:00 horas.

“No estaba sobre el camino, sino a unos 25 km, entre matorrales, totalmente calcinada. Sé que mi hijo no estuvo ahí, alguien llevó la camioneta y le prendió fuego; no es cierto que se quemó por fricción con el terreno”, denunció.