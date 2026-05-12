Torreón, a la espera de perforar 8 pozos en el año para combatir desabasto

Dijo que estos pozos están en el oriente o suroriente de la ciudad, donde se presentan los principales problemas de abasto de agua.

Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón , informó que este año se prevé la perforación de ocho pozos para combatir el desabasto de agua en la ciudad.

Aseguró que existe una estrategia local en coordinación con el Gobierno estatal. Detalló que actualmente hay cuatro pozos en proceso y que podrían sumarse otros tres o cuatro durante el resto del año.

Sobre el uso del tema del agua en campañas de algunos candidatos, aseguró que su administración es la que más ha invertido en la historia. “Seguiremos igual y no le vamos a aflojar, aunque haya retos importantes”, comentó.

El oriente de la ciudad es la zona donde se han presentado diversas manifestaciones de habitantes debido a la falta de agua en sus hogares.

Este martes, el Simas Torreón informó que varias colonias de este sector se quedaron sin agua debido a que el pozo que abastece la zona está fuera de servicio.