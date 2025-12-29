Torreón activa albergues ante descenso marcado de temperaturas
El Operativo Abrigo opera las 24 horas del día y brinda atención médica básica y alimentos calientes
TORREÓN, COAH.- Ante el ingreso del frente frío número 25 y el descenso previsto en las temperaturas, la Administración Municipal de Torreón reforzó el Operativo Abrigo para brindar atención oportuna a la población más vulnerable, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, señaló que de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera una baja considerable en el termómetro durante las próximas horas, por lo que se mantienen activos los albergues municipales y los recorridos permanentes de atención.
“El Operativo Abrigo se mantiene desde el primero de diciembre y opera las 24 horas del día. Los albergues están listos y continúan los recorridos para apoyar a personas en situación de calle, tal como lo ha instruido el alcalde Román Alberto Cepeda González”, indicó el funcionario.
Como parte de estas acciones, durante la noche del domingo se brindó resguardo a dos mujeres y tres menores de edad localizados en el sector del Manto de la Virgen, así como a un hombre originario de El Salto, Durango, quien solicitó apoyo para pasar la noche en un espacio seguro.
Los refugios temporales habilitados se localizan en Prolongación Degollado s/n, entre avenida Delicias y bulevar Revolución; en el Auditorio Municipal, ubicado en Degollado 745, colonia Luis Echeverría Álvarez; y en el DIF Nueva Rosita, sobre bulevar Independencia 2233, colonia Nueva Rosita.
Juárez Llanas precisó que en estos espacios se ofrece atención médica básica, además de alimentos y bebidas calientes, y exhortó a la ciudadanía a reportar a personas en situación de vulnerabilidad para canalizarlas a los albergues.
Para cualquier reporte o solicitud de apoyo, Protección Civil y Bomberos puso a disposición el número telefónico 871 712 00 66.