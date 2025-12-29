Torreón activa albergues ante descenso marcado de temperaturas

TORREÓN, COAH.- Ante el ingreso del frente frío número 25 y el descenso previsto en las temperaturas, la Administración Municipal de Torreón reforzó el Operativo Abrigo para brindar atención oportuna a la población más vulnerable, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia, señaló que de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera una baja considerable en el termómetro durante las próximas horas, por lo que se mantienen activos los albergues municipales y los recorridos permanentes de atención.

“El Operativo Abrigo se mantiene desde el primero de diciembre y opera las 24 horas del día. Los albergues están listos y continúan los recorridos para apoyar a personas en situación de calle, tal como lo ha instruido el alcalde Román Alberto Cepeda González”, indicó el funcionario.