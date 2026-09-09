Torreón: acuerdan Municipio y CLIP agenda en movilidad, seguridad y desarrollo económico

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    Torreón: acuerdan Municipio y CLIP agenda en movilidad, seguridad y desarrollo económico
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión con integrantes del CLIP para abordar distintos temas relacionados con el desarrollo de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con empresarios para revisar también temas de ordenamiento urbano y regulación de establecimientos comerciales

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), en la que abordaron temas de movilidad, ordenamiento urbano, seguridad, prevención y desarrollo económico.

En el encuentro participaron representantes del organismo empresarial, encabezados por su presidente, Rodolfo Silva Esparza, así como el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna. Durante la reunión se expusieron estrategias de la administración municipal y planteamientos del sector privado sobre distintos rubros de la ciudad.

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Riquelme Solís señaló que uno de los objetivos es mantener la participación de los empresarios en las acciones municipales y que conozcan los proyectos que desarrolla la administración, particularmente aquellos relacionados con las condiciones para la inversión.

“Buscamos generar acciones conjuntas que sumen al desarrollo del municipio. Además, es importante que conozcan de cerca las iniciativas y estrategias que estamos llevando a cabo en la Administración para que tengan certidumbre de que Torreón es un municipio en crecimiento y garante para quienes invierten aquí”, destacó.

$!Representantes del Municipio y del sector empresarial participaron en el encuentro en el que se revisaron temas de movilidad, seguridad, ordenamiento urbano y desarrollo económico.
Representantes del Municipio y del sector empresarial participaron en el encuentro en el que se revisaron temas de movilidad, seguridad, ordenamiento urbano y desarrollo económico. SANDRA GÓMEZ

Durante la reunión también se revisaron esquemas de coordinación relacionados con el ordenamiento de establecimientos comerciales, además de mecanismos de colaboración entre el gobierno municipal y representantes de la iniciativa privada.

De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, ambas partes acordaron mantener la comunicación para dar seguimiento a los temas planteados y a las acciones relacionadas con el desarrollo de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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