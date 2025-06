Torreón: Adela Yazmín desapareció hace 20 años y su madre se plantó en el último lugar donde fue vista

TORREÓN, COAH.- María Cristina Castañeda, madre de Adela Yazmín Solís Castañeda, desparecida hace 20 años en Torreón, se colocó a las afueras de Soriana Centro, último lugar donde fue vista su hija, como una forma de resistencia y memoria a dos décadas de su desaparición.

“Son 20 años de angustia, desesperación e impotencia. Me planto aquí, porque aquí alguien pudo haberla visto. Con quién se fue, quién la subió. Pero nadie vio nada. No pierdo la esperanza, esperanza de que alguien se toque el corazón y me diga quién se llevó a mi hija”, comentó la madre.

