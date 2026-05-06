Torreón añadirá pruebas psicológicas y visuales a ‘Mi Primera Licencia’

TORREÓN, COAH.- El programa “Mi Primera Licencia”, implementado en Torreón, incorporará evaluaciones psicológicas y visuales como parte del proceso para obtener el documento de conducir, con el objetivo de formar automovilistas más conscientes y preparados para enfrentar los retos de la movilidad actual. Luis Morales Cortés, director general de Movilidad Urbana, explicó que la intención es que quienes soliciten su licencia no solo conozcan las normas de tránsito, sino que también cuenten con habilidades cognitivas, emocionales y sensoriales adecuadas para conducir de manera segura.

Detalló que las evaluaciones se desarrollan en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de las Facultades de Medicina y Psicología. Las pruebas permitirán identificar aspectos como capacidad de reacción, toma de decisiones, estabilidad emocional y percepción visual del entorno. El funcionario señaló que estas valoraciones representan un filtro importante para prevenir riesgos y fortalecer la seguridad vial en la ciudad. La estrategia es impulsada por la Dirección General de Movilidad Urbana en conjunto con Tránsito y Vialidad, como parte de un esquema enfocado en fomentar la prevención de accidentes y una mayor responsabilidad al volante. Morales Cortés destacó además que el programa responde a lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que contempla la necesidad de acreditar aptitudes para obtener una licencia de conducir. Añadió que, derivado de los talleres de Educación Vial impartidos en escuelas, ya se proyecta la primera generación de estudiantes que concluirá su capacitación.

Entre los temas abordados se encuentran señalización, reglamento vial y la llamada pirámide de movilidad, con énfasis en el respeto hacia peatones y ciclistas. El programa también incluye dinámicas prácticas en escenarios simulados para que los participantes pongan en práctica sus conocimientos y fortalezcan su capacidad de respuesta ante distintas situaciones de manejo. El director informó que continuarán trabajando con instituciones educativas como el Tecnológico de La Laguna y la Universidad Autónoma de La Laguna, con el propósito de ampliar la cobertura del programa entre jóvenes de la región. Finalmente, señaló que “Mi Primera Licencia” busca convertir el trámite de este documento en una herramienta de prevención y formación vial, más allá de un requisito administrativo.

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