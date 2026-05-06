Rally Coahuila 1000 recorrerá nueve municipios en su 16ª edición

Las actividades se desarrollarán del 13 al 16 de agosto y tendrán como punto de partida la Plaza Mayor de Torreón . El rally conservará sus dos modalidades tradicionales: la ruta turística y la ruta de competencia, cada una con recorridos y escalas específicas.

TORREÓN, COAH.- La edición 2026 del Rally Coahuila 1000 fue presentada oficialmente este miércoles. El evento se mantiene como uno de los principales referentes del turismo deportivo en México, con una ruta que atravesará nueve municipios del estado y una logística enfocada en seguridad, competencia e impulso económico regional.

De acuerdo con el comité organizador, quienes participen en la modalidad turística partirán de Torreón hacia el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, donde realizarán la primera pernocta, para continuar posteriormente rumbo a Monclova.

En tanto, la categoría de competencia arrancará también desde Torreón, aunque su primera parada técnica será en Saltillo antes de concluir el trayecto en Monclova.

Los organizadores señalaron que esta convergencia en Monclova permitirá optimizar tiempos de traslado, facilitar revisiones mecánicas y garantizar el descanso de los pilotos, especialmente para quienes participan en la modalidad recreativa.

A partir de este lanzamiento, la convocatoria y el proceso de registro quedaron disponibles en plataformas digitales. Ahí también podrán consultarse los hoteles sede designados para cada destino.

EL TRAYECTO

El recorrido de este año contempla el paso por Torreón, Matamoros, San Pedro, Viesca, General Cepeda, Parras de la Fuente, Saltillo, Cuatro Ciénegas y Monclova. La ruta incluirá escenarios desérticos, zonas montañosas y valles vitivinícolas característicos de Coahuila.

En el aspecto competitivo, se confirmó la apertura de 14 categorías distintas, lo que busca atraer a pilotos y escuderías de diferentes niveles de experiencia, además de participantes provenientes de Estados Unidos y otras entidades del país.

COORDINACIÓN

Martha Elena Moncada, titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, destacó que la percepción de Coahuila como uno de los estados más seguros para el turismo de aventura ha impulsado el crecimiento del rally en los últimos años.

Añadió que la coordinación entre autoridades estatales, municipales y cuerpos de seguridad ha permitido mantener resultados positivos y saldo blanco en ediciones anteriores.

Representantes de los municipios involucrados coincidieron en que el evento genera una derrama importante para hoteles, restaurantes y comercios locales, además de proyectar a la Región Laguna y al estado a nivel nacional e internacional.

Finalmente, las autoridades extendieron la invitación a visitantes y aficionados al automovilismo para sumarse a esta edición del Coahuila 1000, que combina actividades turísticas, competencia y promoción económica.