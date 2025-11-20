Torreón: Análisis académico busca explicar la dinámica de las riñas urbanas

TORREÓN, COAH.- Integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Atención a la Juventud sostuvieron un encuentro con Fernando Javier Araujo Pulido, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAdeC, para analizar el impacto de las riñas en el municipio desde una perspectiva académica y social.

Durante la sesión, el investigador presentó cifras, zonas de mayor incidencia y factores que detonan este tipo de conflictos, información que permitirá al Cabildo avanzar en estrategias de prevención más precisas.

La regidora Zazil Pacheco Pérez, presidenta de la Comisión, destacó la importancia de contar con análisis imparciales y técnicos al momento de diseñar políticas públicas.

Señaló que una de las propuestas es la elaboración de un protocolo de actuación intercomisiones, involucrando a las áreas de Juventud, Seguridad Pública, Gobernación y otras que puedan contribuir a disminuir estos incidentes.

Araujo Pulido planteó reforzar los canales de diálogo entre corporaciones policiales y jóvenes estudiantes, mediante visitas a planteles ubicados en colonias de mayor riesgo, con el objetivo de conocer sus inquietudes, prevenir conductas violentas y fortalecer la confianza hacia la autoridad.

La Comisión de Desarrollo Social y Atención a la Juventud está presidida por la regidora Zazil Pacheco Pérez e integrada por los ediles Omar Morales Rodríguez, Raúl Alejandro Garza del Valle, Jennifer Miroshlava Muñoz Rivas y Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón.