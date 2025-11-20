Torreón: ajustan rutas intermunicipales por obras en Abastos-Independencia

TORREÓN, COAH.- Con el avance de las obras del Sistema Vial Abastos–Independencia, a partir del próximo lunes se aplicará un redireccionamiento en los recorridos de varias rutas intermunicipales que transitan por la zona, con el objetivo de agilizar la movilidad y reducir los tiempos de traslado.

Luis Alberto Morales Cortés, director general de Movilidad Urbana, informó que los ajustes responden a solicitudes ciudadanas, pues diariamente miles de usuarios enfrentan congestión vehicular en el tramo intervenido.

Las rutas afectadas son las provenientes de Solima, Torreón–Matamoros–La Partida–La Unión, además de los camiones ejecutivos de San Pedro y los autobuses de Coyote y Francisco I. Madero.

Las disposiciones se definieron en mesas de trabajo encabezadas por Morales Cortés y César Alvarado Mendoza, director de Transporte Público Municipal, junto con autoridades estatales y representantes de los concesionarios.

Alvarado Mendoza señaló que este viernes se realizarán las últimas supervisiones en campo para garantizar que los nuevos recorridos operen sin contratiempos desde el lunes.

El acuerdo establece que las unidades circularán por la autopista Torreón–San Pedro, seguirán por el bulevar La Nogalera y se incorporarán a la carretera estatal 70; posteriormente transitarán hacia La Partida, el sector Rancho de Ana y la carretera estatal 60 hasta llegar a la glorieta del Papa, para luego continuar por Ávila Camacho, calle 12 y bulevar Revolución.

“El objetivo es que los usuarios puedan realizar sus traslados con un solo pasaje y tengan acceso directo a universidades, hospitales y zonas laborales”, subrayó el funcionario.

Finalmente, destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos de la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González para mejorar la movilidad y consolidar un transporte público más eficiente para la ciudadanía.