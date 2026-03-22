Torreón analiza modelo de transporte de Monterrey para modernizar sistema

TORREÓN, COAH.— Concesionarios del transporte público de Torreón y personal de la Dirección de Transporte Municipal realizaron una visita al Centro de Gestión de Movilidad en Monterrey, Nuevo León, como parte de las acciones para avanzar en la modernización del sistema en la ciudad. El objetivo fue conocer su modelo de operación y evaluar su posible adaptación a Torreón, en el marco del proyecto para implementar un sistema integral de gestión con prepago electrónico.

El director general de Movilidad Urbana, Luis Morales Cortés, explicó que se busca acompañar a los concesionarios en la selección de un modelo tecnológico que responda a las necesidades actuales del servicio. “Como gobierno, haremos un planteamiento claro de lo que se requiere para generar eficiencia y, a partir de ello, buscamos acompañar a los concesionarios en el proceso de selección del sistema”, aseguró. CAMBIOS De acuerdo con la información, el proyecto contempla beneficios directos como mayor comodidad en los traslados, pagos sin efectivo y acceso a información en tiempo real sobre rutas y horarios. Además, se prevé que los concesionarios cuenten con herramientas para el control de ingresos, la optimización de rutas y el mantenimiento preventivo de unidades, así como mayor seguridad en el proceso de recaudo. TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Entre las opciones que se revisan se encuentran la validación electrónica en autobuses, el uso de tarjetas sin contacto, pagos con dispositivos móviles y códigos QR, así como una aplicación para recargar saldo y consultar información del servicio.

También se contempla la implementación de un centro de control que permita monitorear las unidades y analizar datos operativos para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. A la visita acudió César Alvarado Mendoza, director de Transporte Público Municipal, acompañado por personal de las áreas técnica, registro público, jurídica y de planeación, quienes analizaron las estrategias aplicadas en Monterrey. El funcionario indicó que estas acciones también buscan fortalecer la planeación urbana, reducir el congestionamiento vial y disminuir emisiones contaminantes, además de impulsar el uso del transporte público. Finalmente, se dio a conocer que, hasta ahora, concesionarios han visitado tres empresas en distintas regiones del país, con el objetivo de elegir la opción tecnológica más adecuada para la operación del sistema en Torreón.

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