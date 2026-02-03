Torreón: Anuncian inicio del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos y alistan más obras

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón anunció que en los próximos días dará inicio formal a diversas obras públicas que se desarrollarán a lo largo del año, además de la inauguración y entrega de proyectos ya concluidos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de la población.

El alcalde Román Cepeda informó que durante esta y la próxima semana se llevarán a cabo inauguraciones de obras relevantes, entre las que destacan proyectos viales, nuevas fuentes de abastecimiento de agua por parte del Simas, techumbres, plazas rehabilitadas y otras obras consideradas emblemáticas para la ciudad.

Entre los proyectos de mayor impacto que se encuentran próximos a iniciar, el edil adelantó el anuncio del arranque del Sistema Vial Revolución–Vasconcelos, así como el banderazo de inicio del Parque Lineal Oriente, una obra que transformará un amplio tramo de la carretera a Santa Fe hasta su cruce con el bulevar Torreón–Matamoros.

Cepeda González señaló que febrero será un mes clave en materia de infraestructura, con múltiples inicios de obra programados en distintos sectores del municipio.

Asimismo, destacó que entre las obras ya concluidas que serán entregadas a la comunidad se encuentra el nuevo parque lineal Zaragoza, ubicado en la colonia del mismo nombre, el cual se suma a los espacios públicos destinados a la convivencia y el esparcimiento de las familias torreonenses.