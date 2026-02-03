Torreón: Anuncian inicio del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos y alistan más obras

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 3 febrero 2026
    Torreón: Anuncian inicio del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos y alistan más obras
    Román Alberto Cepeda González informó sobre los próximos proyectos de infraestructura. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La obra es considerada uno de los proyectos emblemáticos de la actual administración municipal

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón anunció que en los próximos días dará inicio formal a diversas obras públicas que se desarrollarán a lo largo del año, además de la inauguración y entrega de proyectos ya concluidos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de la población.

El alcalde Román Cepeda informó que durante esta y la próxima semana se llevarán a cabo inauguraciones de obras relevantes, entre las que destacan proyectos viales, nuevas fuentes de abastecimiento de agua por parte del Simas, techumbres, plazas rehabilitadas y otras obras consideradas emblemáticas para la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Se arroja hombre de vehículo en movimiento al discutir con su pareja, en Frontera

Entre los proyectos de mayor impacto que se encuentran próximos a iniciar, el edil adelantó el anuncio del arranque del Sistema Vial Revolución–Vasconcelos, así como el banderazo de inicio del Parque Lineal Oriente, una obra que transformará un amplio tramo de la carretera a Santa Fe hasta su cruce con el bulevar Torreón–Matamoros.

Cepeda González señaló que febrero será un mes clave en materia de infraestructura, con múltiples inicios de obra programados en distintos sectores del municipio.

Asimismo, destacó que entre las obras ya concluidas que serán entregadas a la comunidad se encuentra el nuevo parque lineal Zaragoza, ubicado en la colonia del mismo nombre, el cual se suma a los espacios públicos destinados a la convivencia y el esparcimiento de las familias torreonenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


inversiones
obras públicas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México
México apaga motores en la carrera espacial

México apaga motores en la carrera espacial
En Coahuila, familias preservan la tradición del Día de la Candelaria mediante la vestimenta del Niño Dios y la preparación de alimentos típicos, una costumbre que refuerza la identidad cultural y religiosa del estado.

Destaca a nivel nacional la riqueza y belleza de las vestimentas de los Niños Dios de Coahuila
El Economic Policy Innovation Institute señalñó que Estados Unidos no aprovechó completamente el estatus del dólar como la moneda dominante del mundo.

Aranceles de Trump ha provocado que el resto del mundo diversifique sus economías
Con 1.91 metros de estatura, el coahuilense se suma a la renovación de la defensiva universitaria.

De Lobos UAdeC a Auténticos Tigres: Daniel de Hoyos refuerza la defensiva de la UANL
Personas observan una instalación de arte de protesta para conmemorar el cumpleaños de Jeffrey Epstein, el 20 de enero de 1953, en el National Mall, el lunes 19 de enero de 2026, en Washington.

El gobierno de EU publica docenas de fotos con desnudos en los archivos Epstein
Cuando te enfrías, es normal que lo notes primero en los dedos de tus manos y pies.

¿Por qué tengo las manos y los pies tan fríos?