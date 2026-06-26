Torreón apunta a un segundo semestre sólido para el comercio

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    Torreón apunta a un segundo semestre sólido para el comercio
    El organismo empresarial considera que las graduaciones y el cierre del ciclo escolar impulsarán la actividad comercial durante junio y julio. SANDRA GÓMEZ

Contrario a los indicadores nacionales, el comercio organizado de Torreón reportó un crecimiento de hasta 5 por ciento durante el primer cuatrimestre del año

TORREÓN, COAH.- Ante la cercanía de las temporadas de mayor consumo del año, los comerciantes de Torreón mantienen una postura favorable respecto al desempeño económico para el segundo semestre de 2026. La confianza del sector radica en la capacidad de las festividades próximas para dinamizar el mercado local.

Fidel Villanueva Tarín, presidente de la Canaco Torreón, confirmó que el balance del primer cuatrimestre fue alentador, con un crecimiento en ventas de entre 3 y 5 por ciento.

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Estas cifras contrastan con los datos nacionales del INEGI, que muestran una desaceleración en los sectores de comercio, servicios y turismo, tendencia que, según Villanueva Tarín, en Torreón se ha logrado evitar.

Para el dirigente empresarial, el desempeño del segundo semestre dependerá de mantener el clima de seguridad y estabilidad que prevalece en el estado. Señaló que junio y julio, marcados por las graduaciones y el cierre del ciclo escolar, representan una bocanada de oxígeno para diversos giros comerciales, desde tiendas de regalos y servicios de banquetería hasta la venta de ropa y calzado.

Villanueva Tarín destacó que el consumo también se vio impulsado en meses pasados por celebraciones como el Día del Niño y el Día de las Madres, lo que permitió que diversos establecimientos registraran ventas favorables. Consideró que ese comportamiento, aunado a la inversión pública y privada en la ciudad, perfila una ruta favorable para el resto del año.

De cara al cierre de 2026, el presidente de la Canaco señaló que el reto para los afiliados será perfeccionar sus estrategias de venta y prepararse para los picos de demanda. Agregó que el objetivo será aprovechar el entorno de seguridad y la confianza del consumidor para concluir el ejercicio anual con resultados superiores a las expectativas iniciales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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