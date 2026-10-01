Solicitan sangre urgente para atender a maestro y alumno heridos en atentado en secundaria de Torreón
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los donadores deberán acudir al Sanatorio Español este viernes, de 7:30 a 11:00 horas
A unas horas del atentado ocurrido en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, en el ejido La Unión, autoridades y organizaciones sindicales comenzaron a solicitar donadores de sangre de manera urgente para atender a las personas heridas.
El ataque ocurrió durante las primeras horas de este jueves, cuando autoridades estatales acudieron al plantel tras recibir el reporte de una agresión, mientras se desarrollaban las actividades académicas.
Dos fuertes explosiones cimbraron la zona y alertaron a los habitantes de la colonia. De acuerdo con los primeros reportes, dos hermanos habrían lanzado artefactos de pirotecnia y posteriormente agredido con machetes a personal docente y alumnos que se encontraban en el plantel durante el cambio de clases.
Como resultado del ataque, falleció la subdirectora del plantel, Nedi Edith “N”, mientras que otras tres personas resultaron gravemente heridas.
Esta misma tarde, la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) publicó un boletín para solicitar donadores de sangre de manera urgente para el maestro Ricardo Quintanar, quien fue agredido con un machete, así como para el alumno Alexis “N”.
La convocatoria está dirigida a personas de cualquier tipo de sangre que cumplan con los requisitos de salud establecidos. Los donadores deberán presentarse este viernes 2 de octubre en el Sanatorio Español, en un horario de 7:30 a 11:00 horas.