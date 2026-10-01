Solicitan sangre urgente para atender a maestro y alumno heridos en atentado en secundaria de Torreón

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Coahuila
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    Solicitan sangre urgente para atender a maestro y alumno heridos en atentado en secundaria de Torreón
    La agresión ocurrió en la Escuela Secundaria General número 13, en el ejido La Unión. Cuartoscuro

Los donadores deberán acudir al Sanatorio Español este viernes, de 7:30 a 11:00 horas

A unas horas del atentado ocurrido en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, en el ejido La Unión, autoridades y organizaciones sindicales comenzaron a solicitar donadores de sangre de manera urgente para atender a las personas heridas.

El ataque ocurrió durante las primeras horas de este jueves, cuando autoridades estatales acudieron al plantel tras recibir el reporte de una agresión, mientras se desarrollaban las actividades académicas.

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Dos fuertes explosiones cimbraron la zona y alertaron a los habitantes de la colonia. De acuerdo con los primeros reportes, dos hermanos habrían lanzado artefactos de pirotecnia y posteriormente agredido con machetes a personal docente y alumnos que se encontraban en el plantel durante el cambio de clases.

Como resultado del ataque, falleció la subdirectora del plantel, Nedi Edith “N”, mientras que otras tres personas resultaron gravemente heridas.

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Esta misma tarde, la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) publicó un boletín para solicitar donadores de sangre de manera urgente para el maestro Ricardo Quintanar, quien fue agredido con un machete, así como para el alumno Alexis “N”.

La convocatoria está dirigida a personas de cualquier tipo de sangre que cumplan con los requisitos de salud establecidos. Los donadores deberán presentarse este viernes 2 de octubre en el Sanatorio Español, en un horario de 7:30 a 11:00 horas.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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