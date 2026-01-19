Torreón avanza como polo de inversión con llegada de nuevas empresas

TORREÓN, COAH.- El municipio de Torreón se consolida como un destino estratégico para la inversión nacional e internacional, al encontrarse alrededor de 12 nuevas empresas en proceso de establecerse en la ciudad, informó el alcalde Román Cepeda.

El edil atribuyó este dinamismo a factores clave como los niveles de seguridad, la estabilidad jurídica y el fortalecimiento de la conectividad aérea, impulsada por nuevas rutas comerciales que facilitan el traslado de personas y mercancías.

Román Cepeda detalló que los proyectos de inversión abarcan sectores como la manufactura avanzada y las tecnologías de la información, lo que permitirá no solo ampliar la base industrial del municipio, sino también generar empleos con salarios competitivos para las familias torreonenses.

Destacó que una de las principales fortalezas de La Laguna es su resiliencia económica, sustentada en la diversificación productiva, lo que reduce la dependencia de un solo sector y brinda mayor certidumbre a los inversionistas.

Finalmente, el alcalde proyectó un 2026 con crecimiento sostenido y reiteró el compromiso de la administración municipal para respaldar a las empresas mediante la mejora de servicios, infraestructura y procesos que faciliten la instalación y expansión de nuevos negocios en Torreón.