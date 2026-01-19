Torreón avanza como polo de inversión con llegada de nuevas empresas

Torreón
/ 19 enero 2026
    El alcalde destacó que la seguridad y la estabilidad jurídica impulsan la confianza de los inversionistas en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Alrededor de 12 compañías están en proceso de establecerse en el municipio, informó el alcalde Román Cepeda

TORREÓN, COAH.- El municipio de Torreón se consolida como un destino estratégico para la inversión nacional e internacional, al encontrarse alrededor de 12 nuevas empresas en proceso de establecerse en la ciudad, informó el alcalde Román Cepeda.

El edil atribuyó este dinamismo a factores clave como los niveles de seguridad, la estabilidad jurídica y el fortalecimiento de la conectividad aérea, impulsada por nuevas rutas comerciales que facilitan el traslado de personas y mercancías.

Román Cepeda detalló que los proyectos de inversión abarcan sectores como la manufactura avanzada y las tecnologías de la información, lo que permitirá no solo ampliar la base industrial del municipio, sino también generar empleos con salarios competitivos para las familias torreonenses.

Destacó que una de las principales fortalezas de La Laguna es su resiliencia económica, sustentada en la diversificación productiva, lo que reduce la dependencia de un solo sector y brinda mayor certidumbre a los inversionistas.

Finalmente, el alcalde proyectó un 2026 con crecimiento sostenido y reiteró el compromiso de la administración municipal para respaldar a las empresas mediante la mejora de servicios, infraestructura y procesos que faciliten la instalación y expansión de nuevos negocios en Torreón.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

